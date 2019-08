Jak to vypadá s drogami ve věznicích? To se loni rozhodla zjistit Vězeňská služba České republiky (VS) pomocí analýzy odpadních vod. Testovala je ve dvou věznicích a výsledky nyní poslouží k nastavení lepších kontrolních opatření, ale... Celý článek Věznice testují odpadní vody. Hledají drogy»