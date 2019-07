Stanislav Dvořák, Novinky

Slavný Martin Scorsese točil Irishmana pro internetový Netflix, který je stále větším hráčem v oblasti celovečerních filmů pro kina. Příběh připravovali velmi dlouho a rozpočet se odhaduje na 160 milionů dolarů. Mohlo by jít o jednoho z oscarových favoritů.

Robert De Niro má hrát hlavní roli gangstera Irishmana. Scénář Stevena Zailliana vychází z knihy Charlese Brandta I Heard You Paint Houses, jež je zpovědí mafiánského Ira. Frank „The Irishman“ Sheeran byl skutečný mafián, psychopat a několikanásobný vrah. Za 2. světové války zabíjel neozbrojené válečné zajatce a bavilo ho, když je nechal vykopat si vlastní hroby. Po válce se živil nájemnými vraždami.

Robert De Niro a Bobby Canavalle

FOTO: Netflix

Rozpory nastaly v otázce, jak má být film uveden. Scorseseho zajímají především kina. Netflix ale tradiční postupy typu „nejdřív kina a pak dlouhá pauza” moc neuznává. Své filmy dává na placený stream hned po kinopremiéře, čímž dopaluje velké řetězce kin, jež pak odmítají takové filmy uvádět.

“Je to dílo mistrů, vytvořené s takovou znalostí filmového umění, jakou jsem v životě viděl jen velmi zřídka. Odehrává se na takové úrovni nuancí a lidské intimity, která mě skutečně ohromila. Můžu vám říct, že v minutě, kdy to skončilo, moje bezprostřední reakce byla, že jsem to chtěl vidět znovu,“ tvrdí ředitel festivalu Kent Jones.

Robert De Niro

FOTO: Netflix

“Velice obdivuji odvážný a vizionářský výběr filmů, který festival nabízí publiku rok co rok,“ poznamenal Scorsese. „Jsme vděčný, že mám příležitost představit v premiéře můj nový film v New Yorku po boku mých skvělých herců a štábu.“

Jde také o velké setkání slavných herců po mnoha letech - De Niro a Pesci naposledy hráli společně ve Scorseseho Casinu v devadesátých letech a podobně se tehdy střetli Pacino a De Niro v legendárním Nelítostném souboji, uznávaném jako jeden z nejlepších krimi filmů všech dob.