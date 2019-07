jaš, kul, Právo

„Natáčení klipu nám dalo zabrat. Po prvních dvou hodinách jsem byl přesvědčen, že se to nedá natočit. Byl to extrémní nápad, který se natáčel v extrémních podmínkách, a bylo na něj extrémně málo času. Realizační tým v čele s hlavním kameramanem se neuvěřitelně hecnul, všichni spolupracovali, jak nejlíp uměli, a díky tomu se to povedlo,“ říká zpěvák Márdi.

Režiséři Jordan Haj a Givinar Kříž spolu s kameramanem Antonem Evdoshenkem připravili opravdu náročný scénář a netradiční techniku natáčení. Jelo se vždy na jeden celý záběr.

Skupina Vypsaná fixa

FOTO: Ondřej Pýcha

„Má úloha spočívala v tom, že jsem v průběhu klipu, který se točil na jeden záběr bez střihu, pobíhal v klubu sem a tam, musel se dostat do sklepa a pak se zase vrátit nahoru. To se týkalo každého, kdo se natáčení zúčastnil. Nesměla se stát jediná chyba a vše bylo propočítané na centimetry a vteřiny,“ prozradil Márdi.

„Venku bylo pětatřicet stupňů a v klubu více než čtyřicet. Jelo se to patnáctkrát za sebou, než se to konečně povedlo tak, aby s tím byli všichni spokojení. Můj závěrečný vzhled ale paradoxně koresponduje s mou rolí. Upocený, schvácený týpek se na poslední chvíli snaží zachránit, co se dá. Ale možná to je jen halucinace hlavní hrdinky,“ dodává Márdi.

Křest nového alba proběhne 3. října v 17 hodin na Střeleckém ostrově v Praze. Již 7. října odstartuje koncertní turné kapely nazvané Vypsaná fixa 25 let Tour 2019.