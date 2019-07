Taylorová byla provdána za muže, který ve studiu seděl proti ní a namlouval myšáka Mickeyho. S Waynem Allwinem žila od roku 1991 do jeho smrti v roce 2009.

Rodačka z Cambridge ve státě Massachusetts se stala hlasem Minnie v roce 1986, když v konkurzu porazila přes 200 uchazeček. Jejím hlasem Minnie mluvila ve všech disneyovských projektech, ve filmu, televizi i zábavních parcích.

Sad news just happened. Minnie Mouse’s voice actress Russi Taylor sadly passed away at 74. And the last thing we heard from her was this amazing song she sang to Mickey. Now she’s up in heaven with Wayne singing their hearts out together!🐭🎀 pic.twitter.com/R07o9PlH3E