Jaroslav Špulák, Právo

Ve studiu Gui-ton Dušana Neuwertha v Praze dělají na dokončovacích pracích na desce dva producenti. Jsou jimi Neuwerth a Ondřej Ježek. Každý z nich už v minulosti produkoval tři alba Vypsané fixy, na právě dokončovanou devátou desku v diskografii kapely své síly spojili. „Spojit je napadlo někoho z kapely původně jako vtip,“ usmál se při setkání ve studiu zpěvák a kytarista Vypsané fixy Márdi.

„Deska byla natočena ve studiu Sono. V Praze děláme finální mixy a další dokončovací práce,“ řekl Novinkám Neuwerth. „Kapela nám nejdřív poslala demosnímky. Potom jsme se s ní sešli ve studiu na Seči, kde jsme vybrali skladby, které nahrajeme,“ dodal Ježek.

Podle Márdiho začala skupina pracovat na nových písničkách hned poté, kdy v roce 2017 vydala desku Tady to někde je. „Uvědomil jsem si, že za dva roky budeme mít pětadvacet let, a byl jsem přesvědčen, že by bylo dobré k tomu výročí vydat novou studiovou desku. Proto jsem s její přípravou začal hned,“ řekl Novinkám Márdi.

Márdi napsal na desku většinu textů.

FOTO: Lucie Levá

Jako obvykle je autorem textů. V nich se zpívá mimo jiné o herci Ivanu Trojanovi nebo o britské kapele The Cure, jedné z jeho nejoblíbenějších.

„Všechny texty ale nejsou mé. Na desce je písnička Alej, což je zhudebněná báseň Jana Skácela. Přišel jsem jednou do obchodu s levnými knihami a uviděl tam jeho sbírku. Stála devětašedesát korun, já měl v kapse sedmdesát. Řekl jsem si, že jsem si už dlouho žádnou sbírku básní nekoupil, a tak jsem po ní sáhl. Potom jsem ji otevřel a báseň Kvetoucí alej mě hned zaujala,“ zavzpomínal Márdi.

Než začala deska vznikat, vypsal si prý body, které mu přišly na posledních albech jeho kapely dobré. Podle nich se pak snažil řídit.

Producenti a zpěvák a kytarista Vypsané fixy ve studiu Gui-ton.

FOTO: Lucie Levá

„Jeden z nich byl, že by na desce mohl být text od někoho jiného než ode mě. Další byl, že by náš kytarista Mejla mohl složit nějaký riff, což se také stalo. Napsal jsem si rovněž, že by bylo dobré si před vydáním alba zahrát nové písně na živém koncertě a umět při tom zpaměti texty. To se stalo na dvou koncertech v pražském Café V lese,“ prozradil Márdi.

Název Kvalita, který odpovídá pojmenování jedné skladby z alba, je stále ještě pracovní. Na devadesát procent prý ale bude i konečný. V pondělí bude mít premiéru videoklip k písničce Krabička, která na desce také bude.