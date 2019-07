Stanislav Dvořák, Novinky

Tarantino nechal jezdit Umu Thurmanovou v nebezpečném autě a prý ji jednou při natáčení škrtil kvůli lepšímu záběru. V jeho filmu Tenkrát v Hollywoodu zavraždí Sharon Tateovou, v Pulp Fiction bodnou Umu přímo do srdce injekcí, aby ji probudili, a ve filmu Kill Bill ji dokonce pohřbí zaživa, vyčítá režisérovi autor komentáře Roy Chacko. Vyvozuje z toho, že „jeho záliba v brutálním násilí proti ženám je leitmotivem skoro ve všech jeho filmech“.

Neváhá proti režisérovi použít ani prastarou kauzu Polanski. Tarantino totiž kdysi uvedl, že to, co udělal Roman Polanski v roce 1977, je nelegální a odsoudil ho, ale dodal, že přesně vzato nešlo o znásilnění, protože nebylo použito násilí. To je však podle amerických zákonů nepodstatné, pojem znásilnění chápou jinak.

„On neznásilnil třináctiletou holku... když užíváte slovo znásilnění, mluvíte o násilí,” snažil se tehdy vysvětlit Tarantino. „Zmlátil bych každého, kdo by měl sex s mou třináctiletou dcerou, kdybych nějakou měl,” dodal.

Článek ostře útočící na amerického režiséra ale pozapomněl vyjmenovat desítky scén z jeho filmů, kde probíhá násilí na mužích, stejně tak i fakt, že násilí je běžné v prakticky každém americkém filmu. I v pohádkách si postavy vypichují oči a sekají hlavy.