Tereza Frýdová, Právo

Režisér se předtím nechal opakovaně slyšet, že po tomto filmu natočí už jen jeden, který bude jeho posledním. O jaký film půjde, není v tuto chvíli stále jasné.

Momentálně to vypadá, že Tarantino chce fanoušky držet v napětí. Ve svých odpovědích ohledně svého posledního snímku spíše jen naznačuje možnosti a nic jistého neslibuje. Stalo se tak i během jeho rozhovoru pro podcast Happy Sad Confused. Na otázku, zda má v plánu vytvořit pokračování snímku Kill Bill 2, odpověděl, že možné to je.

„Minulý týden jsem o možnosti natočení filmu Kill Bill 3 mluvil s Umou Thurmanovou. Ale pokud mám být zcela upřímný, nejsem si jistý, že to nakonec udělám. V každém případě si to musím ještě pořádně rozmyslet,“ řekl.

Video

Trailer k Tarantinovu devátému filmu Tenkrát v Hollywoodu

Záznam rozhovoru na Happy Sad Confused byl zveřejněn v pondělí 22. července. Datum jeho vzniku však není známé a není tak zřejmé, ve kterém týdnu o této možnosti s herečkou Umou Thurmanovou Tarantino diskutoval.

Zároveň je totiž možné, že poslední jeho film bude nově přepracovaný snímek Star Trek. V tuto chvíli je totiž podle amerických médií vysoce pravděpodobné, že se bude podílet na jeho vzniku. Není nicméně známo, jestli ho bude režírovat. Sám Tarantino s touto možností stále počítá, jak uvedl minulý týden v rozhovoru pro americký server Cinemablend.

„Pokud budu nakonec pracovat na Star Treku, měl bych se tomu zavázat. Byl by to můj poslední film. Nejsem si jistý, jestli to udělám, ale je to možné,“ sdělil.