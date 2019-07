Stanislav Dvořák, Novinky

Ziggy Marley začínal v mládí se sourozenci ve skupině The Melody Makers. Od roku 2003 zahájil sólovou kariéru vydáním desky Dragonfly. Druhé album Love Is My Religion se setkalo s velkým úspěchem a dostalo rovněž Grammy. Třetí album Family Time bylo, jak název naznačuje, rodinným setkáním (hostovali Rita Marley, Cedella Marley, Judah Marley, Paul Simon, Willie Nelson, Jack Johnson, Toots Hibbert a další). Po albu Wild and Free přišel Grammy oceněný živák In Concert.

“Reggae je mantra a meditace. Reggae je rytmus a vědomí. Jeho potenciál je nekonečný,” tvrdí Ziggy Marley. “Vždy je před námi cesta dále, vždy existuje naděje v dalším východu slunce, v další sekundě a další minutě.”

Ziggy Marley

FOTO: Colours of Ostrava

Ziggy produkuje reggae s prvky rocku a funky, poslední studiové album Rebellion Rises vyšlo loni pod Marleyovým labelem Tuff Gong Worldwide a bylo nominováno na Grammy.

Ziggy je také známý filantrop. Založil s manželkou nadaci URGE pomáhající chudým dětem na Jamajce či v Africe, spolupracuje také s OSN a neziskovou hudebně vzdělávající organizací Little Kids Rock.

