Klip se odehrává v letní Praze, kde skupina roztančených lidí v parku předvádí různé choreografie. Klip vznikal s kameramanem Janem Drnkem a s choreografy Pavlem Strouhalem a Ivanou Hannichovou. Písnička je inspirována americkým funkem a Brzobohatý netypicky zpívá anglicky.

„S Elis nás pojí láska pro americký zvuk rytmických písní, tak jsme si chtěli něco podobného vymyslet i pro sebe. Co se mě týče, moc dobře vím, že budu vždy znít v rodném jazyce mnohem autentičtěji, ale už jsem dost starý na to, abych se trápil tím, zda moje angličtina bude někoho prudit nebo ne, tak jsem se do toho pustil a z výsledku jsem sám byl mile překvapen,” uvedl Brzobohatý.

„Za nejdůležitější považuji myšlenku a poslání písně a videoklipu. Je to o předávání dobré inspirace na úkor lidské nevraživosti. Kdokoliv tohle dokáže, má můj obdiv. Proto je to věnováno Tomáši Baťovi, který byl vlastně jedním z prvních významných a důležitých českých influencerů,” dodal Brzobohatý.

Na prosinec chystá ve Foru Karlín velkou show Brzobohatý & Friends, kam si pozval vedle Elis také symfonický orchestr.