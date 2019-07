Stanislav Dvořák, Novinky

Tvůrci oznámili, že na Smithově projektu spolupracuje i Melissa Benoistová, mladá herečka známá z akčního seriálu Supergirl nebo z filmů Whiplash a Den patriotů.

Film je satira na Hollywood a pop-kulturu. Dvě ujeté postavičky, Jay a mlčenlivý Bob, jedou do Hollywoodu, aby zabránili natáčení pokračování komiksového filmu Bluntman and Chronic, který nenávidí. Melissa má ztvárnit herečku, která se chce ujmout role Chronika, který se ovšem v rámci nových korektních trendů změnil v ženu, takže je to vlastně Chronička.

Kevin Smith

FOTO: Profimedia.cz

Jason Mewes a Kevin Smith hrají hlavní role a v dalších si zahrají Joe Manganiello, Rosario Dawsonová, Jason Lee, Jason Biggs, James Van Der Beek, Kate Micucciová nebo David Dastmalchian.

Režisér Kevin Smith se proslavil před dvaceti lety komediemi jako Flákači, Dogma a Hledám Amy, které sklidily nadšené recenze. Poslední dobou ale jeho hvězda pohasínala. Po filmech jako Yoga Hosers a Mroží muž se od něj odvrátili kritici i část fanoušků.