U předchozích dílů Terminator: Genisys a Terminator: Salvation panovala snaha upravit je na rodinné filmy přístupné mládeži, ale výsledek byl spíše tristní. Miller v tom odmítl pokračovat a chce označení R, přestože je to po finanční stránce odvážné.

„Vždycky tomu tak nebylo a fanoušci si to tak nějak vyžádali... DNA Terminátora je sakra R,“ řekl režisér.

Bude to tedy syrový R film, což znamená, že kdokoliv do sedmnácti let by se na něj bez doprovodu rodičů neměl dostat. Většina velkorozpočtových filmů se tomu snaží vyhnout, protože film přijde o teenagery, kteří kupují hodně lístků.

Edward Furlong se po dlouhých letech vrací do Terminátora.

Terminátor 2: Malý Edward Furlong s Arniem.

Další zajímavostí je, že v Dark Fate hraje už skoro zapomenutý Edward Furlong.

Vedle Arnolda Schwarzeneggera a Lindy Hamiltonové se tak objevuje další postava ze zlaté éry Terminátora. Furlong hrál v devadesátých letech Johna Connora v legendární „dvojce“, kde se proháněl na motorce za doprovodu vypalovačky You Could Be Mine od skupiny Guns N Roses a vykrádal bankomaty.

O Furlongovi se až doteď nemluvilo. Není jasné, jestli jde o větší roli nebo jen o symbolické cameo. Po Terminátorovi 2 se mu už moc nedařilo, jeho kariéra šla prudce dolů a zažil i soudní tahanice kvůli údajnému domácímu násilí.