Andrea Zunová, Právo

Koncerty proběhnou například na zámku ve Valticích, v Mikulově, v Lednicko-valtickém areálu, ale třeba také v rakouském kostele v Katzelsdorfu. Mimořádnou akcí bude koncert při příležitosti 300 let výročí Lichtenštejnska v Lichtenštejnském paláci ve Vídni.

Festival má na „svědomí“ valtický rodák a uznávaný houslista Jiří Partyka.

Ač pochází z jižní Moravy, v kroji ho neuvidíme, jeho pracovním oděvem je spíše frak. „Lidovou hudbu miluju, ale víc mě oslovuje ta klasická. Studoval jsem ji na brněnské konzervatoři, v Praze pak na Akademii múzických umění,“ vysvětluje Jiří Partyka.

Má toho na svém kontě opravdu dost, po studiu byl sólistou Brněnského komorního orchestru na turné po USA, koncertním mistrem v Talichově komorním orchestru a jako host také v Salcburské komorní filharmonii. Působil také jako koncertní mistr v orchestru St. Gellért Academy v maďarském Segedínu. Je zástupcem koncertního mistra v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu v Praze. A také zakladatelem, výkonným a uměleckým ředitelem Lednicko-valtického festivalu.

Jiří Partyka

FOTO: archiv J. Partyky

K tomu říká, že jeho životní cesta má spoustu souvislostí, které ho baví a neustále překvapují. Nicméně má dle současné praxe pocit, že éru sólového hraní už má za sebou. „Nyní se spíš věnuji manažerské práci pro festival. Hraji, dá se říci, velmi okrajově, což mě mrzí, ale bohužel se mi nedostává času.

Možná se k tomu intenzivněji vrátím, až se pracovní tým rozšíří, ale teď to opravdu nejde,“ vysvětluje.

Na jednom z festivalových koncertů ale přece jen zahraje skladbu s cembalistkami Monikou Knoblochovou a Editou Keglerovou a violoncelistou Lukášem Svobodou. Toto uskupení uvede novodobou premiéru kapelníka Lichtenštejnů J. M. Pichlera. „Žil v době Vivaldiho, a tehdy působil jako Maestro di Capella ve Valticích. Z této doby pochází Pichlerova velmi povedená skladba, kterou bych rád posluchačům představil,“ říká k tomu.

Začátky byly skromné

Ačkoli mu nyní festival zaplňuje téměř každou minutu, ze začátku to tak vážně nevypadalo. Původně chtěl Jiří Partyka zorganizovat pouze jeden koncert. Ten se však záhy rozrostl na dva a nyní už je před ním čtvrtý ročník.

Za největší událost však podle svých slov považuje narození své mladší dcery právě v den vzniku festivalového spolku, jenž celý festival organizuje. „Je to festivalové dítě, mám to, jako by se mi narodila dvojčata,“ směje se Jiří Partyka.

Lichtenštejnský palác ve Vídni

FOTO: Profimedia.cz

„Byl bych velmi rád, kdyby se nám z našeho festivalu podařilo vybudovat uznávanou mezinárodní akci. Myslel jsem si, že minulý rok nelze překonat, protože byl vskutku povedený a měli jsme spoustu krásných zpětných reakcí. Letošní ročník je snad ještě programově lákavější. Na mimořádném koncertě ve Vídni např. vystoupí sólista vídeňské opery basbarytonista Adam Plachetka se sopranistkou Patricií Janečkovou.

České světové hvězdy

Na samotné podzimní akci o rozsahu osmi koncertů uvítáme takové hvězdy, jakými jsou mezzosopranistka Alexandra Yangelová, sólistka Státní opery ve Vídni, klavírista Lukáš Vondráček, jediný Čech, který získal první místo v Soutěži královny Alžběty v Bruselu. Dále vystoupí uznávaná harfenistka Kateřina Englichová, houslový virtuos Ivan Ženatý, nebo například sólistka opery Národního divadla Marie Fajtová.

Letošní ročník připomene kapelníky a skladatele, kteří byli spjati s rodem Lichtenštejnů, působícím po 700 let na jižní Moravě. Jeden z koncertů odkazuje na původ bratrů Antonína a Pavla Vranických. Houslový koncert Pavla Vranického bude jednou z dominant a připomene autora, kterého slavný kapelník Lichtenštejnů Triebensee zmínil ve své faktuře z roku 1797, z čehož vyplývá, že Vranického hudba ve Valticích 18. století opravdu zněla.

Barokní zámek Mikulov

FOTO: Profimedia.cz

Mezi valtické rodáky patří neprávem opomíjený skladatel a kontrabasista Johannes Matthias Sperger, jemuž bude věnován sedmý festivalový program.

Mezi další mimořádné akce festivalu patří koncerty pro žáky základních škol. Hudba je doprovázena poutavým výkladem, který má přiblížit nejen klasické hudební nástroje, ale rovněž různé stylové epochy a žánry hudby. „Hudba patří k všeobecnému vzdělání. Starší dcera hraje na flétnu, té mladší jsou skoro čtyři roky a je u ní také zřejmé hudební cítění, ale pokud si to samy nezvolí, nebudu je tlačit do profesionálního hudebního života, postačí, když si budou hrát jen pro radost,“ říká Jiří Partyka.