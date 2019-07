Alex Švamberk, Novinky

„Musím říci, že jsme vrcholně spokojení, protože divadlo bylo natřískané. Divadlo má kapacitu 450 míst a nebylo tam jediné místečko volné,“ uvedl dramaturg Hrab a dodal: „Ohlas byl veliký. Ovace vestoje a volání bravo. Jsme skoro dojati, jak jsme byli přijati. Ředitel festivalu byl s výsledkem velmi spokojený.“

Obyčejní lidé, které režíruje Jana Svobodová a jejichž choreografkou je Wen Hui, byli prvním tuzemským představením vybraným na přehlídku po sedmi letech. Ředitel festivalu Olivier Py mu důvěřoval, dodal Hrab: „Uvádíme to sedmkrát. Až do konce festivalu budeme hrát každý den v šest večer. Už to svědčí o tom, že festival představení věří. Pokud máme aktuální zprávy, tak jsou všechna představení vyprodaná.“

Obyčejní lidé se snaží najít podobnosti mezi životem obyčejných lidí v socialistickém Československu a komunistické Číně, kde byla situace mnohem horší, propukl tam hladomor. [celá zpráva]

Podle Hraba diváci představení rozuměli: „Co jsme mluvili s diváky po představení, tak všechno chápali. Měli jsme obavy, že titulky zpomalí reakce publika, že se nebudou smát komickým scénám, ale nebyla to pravda.“