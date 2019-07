Ilja Kučera ml., Právo

Čtyřnásobný držitel ceny Grammy Kevin Moore získal bohaté muzikantské zkušenosti už v sedmdesátých a osmdesátých letech, ale hvězdnou dráhu odstartoval v polovině deváté dekády pod pseudonymem Keb’ Mo’. Vychází z tradiční podoby blues, s níž ovšem pracuje tvořivým a nápaditým způsobem.

Ale zpět k pražskému koncertu. Působivě ho odstartoval rovněž sólovým vystoupením rakouský písničkář Ripoff Raskolnikov. Mimořádně disponovaný bluesrockový kytarista přesvědčivým chraplavým hlasem chlapíka, jenž se neobrací zády k životu, otevřel večer sérií melodicky nápaditých písní. Jeho projev byl dynamický a čišela z něj až rocková energie.

Hlavní hvězda večera pak vytvořila v sále poněkud odlišnou atmosféru. Atmosféru poklidného, kultivovaného přátelského setkání, kterému ovšem nechybí nestrojená bezprostřednost.

V doprovodech Keb’ Mo’ střídal dvojici akustických a dvojici rezofonických kytar, což podtrhovalo folkbluesovou náladu jeho písniček, na albech doprovázených kompletní kapelou. Neopomněl připomenout ani svůj aktuální počin, desku Oklahoma, chytlavou titulní písní či baladou This Is My Home.

Je pochopitelné, že v albových aranžích jsou písničky bohatší a pestřejší, ale i v odstrojené podobě odkázané jen na kytaru a příjemný hlas, jímž Keb’ Mo’ disponuje, publikum jednoznačně bavily. Jednalo se navíc o publikum vysloveně poučené.

Nejen s ohledem na zjevnou znalost skladeb, ale i proto, že ve šlapavějších kouscích, jako v případě předposledního přídavku She Just Wants to Dance, spontánně tleskalo na druhou dobu. A to se, na rozdíl od obvyklé česko-bavorské pochodové první doby, v blues a boogie sluší.

Keb’ Mo’ a s ním i Ripoff Raskolnikov připravili v Arše hezký večer divákům, kteří si to zasloužili.

Keb’ Mo’ Divadlo Archa, Praha, 16. července



Hodnocení: 70 %