Šárka Hellerová, Právo

Na letošních Brit Awards jste získal cenu pro objev roku. Co pro vás znamená?

Velmi mnoho. Co se týká cen, v Británii není nic moc většího než Brit Awards. Byl to pro mě výjimečný moment. Na afterparty jsem držel cenu v ruce a sledoval nejbližší přátele a rodiče, jak slaví. Byl jsem šťastný.

Prožíváte nyní svůj sen?

Ano, vždy jsem si přál být muzikantem. Rád jsem chodil na koncerty a kamarádům jsem neustále hrál na kytaru.

Nedávno jste v rámci akce Summertime Ball vystoupil na stadionu ve Wembley. Hrál jste na kytaru, kterou jste si koupil ve čtrnácti letech. Jaký to byl pocit?

Nádherný, na tu kytaru hraji opravdu dlouho a hrát na ni na takovém místě byl opravdu splněný sen. Nikdy předtím jsem nehrál pro tolik lidí. Prý tam bylo osmdesát tisíc lidí, kteří samozřejmě nepřišli zdaleka jen na mě, ale stejně jsem to hodně prožíval. Bylo to trochu děsivé, ale hezkým způsobem.

Vaše album What a Time to Be Alive vyšlo v březnu. Jak dlouho jste na něm pracoval?

Je to mé první album, takže se dá říct, že jsem na něm pracoval celý svůj dosavadní život. Všechno, co jsem prožil, k němu směřovalo. Písničky, které na něm jsou, vznikly odhadem v posledních čtyřech letech.

Překvapilo mě, jak náročná část celého procesu je mixování a mastering desky. Když musíte ty písně poslouchat pořád dokola a snažíte se, aby zněly přesně tak, jak si přejete. Byl to náročný proces, ale jsem naprosto spokojený s jeho výsledkem.

Na albu jste pracoval s dalšími autory. Nebál jste se, že přijdete o část originality?

Vůbec ne. Společné psaní písní si užívám. Není to tak, že bych měl pocit, že bych nedokázal sám napsat dobrou skladbu, ale připadalo by mi to skoro nudné. Setkávání s dalšími tvůrci a experimentování se skladbami byly na celé práci skoro to nejlepší. Nebojím se, že ztratím svou autenticitu, protože jsem to já, kdo rozhoduje. Je to má hudba a pořád do ní dávám hodně ze sebe.

Spoluautorem a producentem skladby Leave a Light On, jež vás proslavila, je Steve Mac. Podílel se na hitech řady umělců, mimo jiné na písni Shape of You Eda Sheerana. Jak se vám s ním pracovalo?

Velmi svižně. Jeho síla spočívá v tom, že nic nekomplikuje. Dokáže najít tu nejjednodušší melodii, která lidi nadchne. Já se někdy do věcí trochu moc ponořím a zamotám je, on se umí držet jednoduchého nápadu a dotáhnout ho k dokonalosti.

Ed Sheeran na koncertě v pražských Letňanech

FOTO: Milan Malíček, Právo

Leave a Light On jste věnoval příteli, jenž bojoval se závislostí na drogách. Jak na ni reagoval?

Myslím, že ho to na začátku překvapilo, ale měl radost. Znal tu písničku dlouho předtím, než vyšla jako singl, hrál jsem ji nějaký čas na koncertech. Byla jeho dřív, než se proslavila. Nikdy jsem nikomu neřekl, o koho se jedná. Jen on ví, že je pro něj.

V rozhovorech zmiňujete, že byl vaší inspirací i Ed Sheeran. Proč si myslíte, že je inspirací pro tolik lidí?

Protože působí jako úplně obyčejný chlapík. Vypadá jako váš kamarád. Je to týpek v tričku a teniskách, který hraje své písničky. Některé celebrity se zdají vzdálené na tisíc mil, on mi připadá jako člověk, kterého můžete potkat na ulici. Když vidíte, jak koncertuje, dojde vám, že i vy můžete popadnout kytaru a pustit se do toho.