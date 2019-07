Tereza Frýdová, Právo

V následujících letech mu vyšla ještě další tři alba – Nech, Pátrám a Mapy. Letos v červnu představil singl Serious Trouble. Společně s dalšími čtyřmi skladbami bude součástí připravovaného minialba. Mělo by vyjít na konci roku 2019.

Koncem roku má vyjít minialbum Blue. Jaké bude?

Bude to taková skupina písní, které budou mít něco společného s modrou barvou. Již osmým rokem píšu písničky v angličtině i ve slovenštině. Mám pocit, že je v tom teď trochu nepořádek, a rád bych to uspořádal.

Proto bych chtěl vydávat alba v anglickém jazyce podle barev. Blue, neboli nebesky modrá, je má nejoblíbenější, a proto jsem se rozhodl pojmenovat album takto. Písně na ně už mám nahrané a připravené.

Zatím vyšly dva videoklipy, Remember Me a Serious Trouble. Budou další?

Po pravdě řečeno mám problém s tím, že nemám moc rád videoklipy. Radši zavřu oči a představím si k písni nějaký příběh. Videoklipy točím proto, že v dnešní době je důležité je k písni mít. Mám ale rád, když spíše dotvářejí atmosféru k písni.

Videoklip k Serious Trouble byl odbočením z mé klasické videoklipové tvorby. Kvůli němu jsem se spojil se scenáristou Rajmundem Petríkem, který vymyslel extravagantní pointu. Udělal jsem to trochu s nadsázkou, aby to bylo veselé a duhové, ale zároveň to nekazilo píseň.

Serious Trouble by mohla předznamenávat váš příklon k taneční hudbě. Je to tak?

Osobně si myslím, že se to podle jedné písničky nedá posoudit. Momentálně mám velmi tvůrčí období. Baví mě psát písničky. Například na album Mapy, na kterém jich nakonec bylo patnáct, jsme vybírali ze šedesáti.

V tuto chvíli mám napsané písně na dvě desky dopředu a ty, které mám v šuplíku, by se nedaly označit jako taneční hudba. Je to různorodé. Ale vždy je to od srdce.

Jakým způsobem tvoříte?

Je to taková věc. Pochopil jsem v hudbě spoustu věcí, nicméně na to, jak přesně probíhá tvůrčí proces, jsem stále nepřišel. Ale je tu jedno pravidlo, které jsem u sebe vypozoroval. Stává se mi, že když dopíšu píseň a myslím si, že je to největší blbost, nakonec se z ní vyvine něco, co je v pohodě.

Budou na Blue písně i ve slovenštině?

Ne, nebudou. Nikdy se mi moc nelíbilo, když muzikanti kombinovali na jednom albu dva odlišné jazyky. Přestože miluju zpívání v anglickém i slovenském jazyce, rád bych to oddělil. Na albu Blue budou písně jen v angličtině. Ve svém rodném slovenském jazyce budu ale samozřejmě tvořit také dál.

Máte v plánu k novému minialbu uspořádat turné?

Zatím je to pouze nápad. Nicméně přemýšlel jsem o tom, že bych udělal jakési pouliční turné na Slovensku a v Čechách. Doma na ulici moc často nehraju. Rád bych to stihl na podzim a věřím, že se to podaří.

Vaše vášeň k cestování definovala podobu vašich předcházejících alb. Jakým způsobem vás ovlivňuje?

Pro mě je cestování největší inspirací a motivací. Většinou do toho investuju vše, co si vydělám. Je pro mě velice inspirativní, když si mohu někde sednout a pozorovat lidi. Pak napíšu písničku, a jakmile je hotový text, jdu si ji zahrát na ulici. To je má duševní hygiena. Na ulici píseň v podstatě testuju. Zahraju ji v její nejčistší podobě a sleduju reakce lidí. I píseň Serious Trouble prošla tímto testem. Toto mě baví.

Kde jste byl naposledy?

Před chvílí jsem se vrátil ze Spojených států, kde jsem byl čtrnáct dní. Byli jsme pozváni, abychom zahráli na svatbě jedné slečně. To pozvání vzniklo náhodně před půl rokem, kdy jsme s kamarádem vystupovali na ulici. Tenkrát nás ta slečna slyšela hrát a poté mě kontaktovala, abychom přijeli do Spojených států zahrát na její svatbu.

V každém případě hraní na ulici v Americe je skvělé. V rámci akustické hudby tam panují úplně jiné vibrace než v Evropě. Mnohem více tam poslouchají umělcovu autorskou tvorbu. V Evropě je to trochu jinak.

Kam se chystáte?

Za pár dnů hrát na pouličním festivalu v Rumunsku. Samozřejmě také zahraju doma na festivalech. Budu hrát například na Horečky festu nebo na zámku Humprecht. Potom pojedu do Itálie s kamarádem Thomem Artwayem, který mě k hraní na ulici dovedl.

Jednou jsem ho potkal, když vystupoval na Václavském náměstí v Praze. Vyzval mě, ať se k němu přidám. Zahráli jsme píseň Scientist od Coldplay a bylo to skvělé. Od té doby sem tam společně hrajeme na ulici a pravidelně vyjíždíme každý rok v létě na jeden či dva týdny do zahraničí. Je to taková očista.