Alex Švamberk, Novinky

Co vás inspirovalo ve vytvoření tak neobvyklého spojení?

Krásné krajiny, krásné filmy, krásná hudba, všechny krásné zkušenosti a intenzivní neuvěřitelné obrazy jsou naší hudební inspirací.

Nakolik jste inspirováni klasickou hudbou?

Jsme hodně inspirováni skladateli Arvem Pärtem, Joem Hisiashim, minimalistou Philipem Glassem a Karlheinzem Stockhausenem i průkopníkem konkrétní hudby Lukem Ferarrim a zpěvačkou Meredith Monk.

A co vás ovlivnilo z metalu?

Nevím, jestli jeto metal, ale AxCx (což je jiný název amerických grindcorových Anal Cunt), Mr. Bungle a Discordance Axis jsou nejlepší.

Nakolik na vás působili japonská skupina Boredoms nebo Keiji Haino?

Protože naším bubeníkem byl od začátku Jošikawa Tojohito, což byl zpěvák Boredoms do alba Chocolate Synthesizer, myslím, že jsme jimi byli ovlivněni ve všech ohledech, ale domnívám se že spíše ovlivnili část našeho přístupu k hudbě než přímo zvuk.

Nakolik vás inspirovaly melodie pro děti a dětské písně?

V Japonsku se té hudbě říká doyou, je to jednoduchá hudba s jasnými melodiemi. A jako mladí jsme všichni milovali Michaela Jacksona a Prince.

Proč jste si vybrali pro spolupráci Chipa Kinga nebo Atillu Csihara?

Protože jsou to ty nejkrásnější hlasy a mají originalitu.

Jak obtížné je hrát vaši hudbu naživo?

Není to vůbec těžké. Chceme vytvořit něco, co povzbuzuje zkušenost, spíše než hrát hudbu, zkoušíme to, takže hraní hudby samo o sobě není obtížné.