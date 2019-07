Věra Míšková, Právo

Thompsonová v něm hraje televizní moderátorku Katherine Newburyovou, jedinou ženu, které se kdy podařilo přivést na výsluní popularity americkou večerní talk show a setrvat v jejím čele pěkných dvacet let.

Jenže dvacet let je až příliš, když spoléháte jen na to, že vás diváci milují a zdánlivě nemusíte dělat vůbec nic, aby vaše obliba setrvala navěky v čele žebříčku všech moderátorů podobných pořadů.

V Katherinině týmu jsou samí muži, ona sama v sobě veškerou ženskost dávno zahlušila (pokud ji vůbec někdy měla) a každý vidí, jak jí jdou ženy na nervy.

Navíc sledovanost pořadu už deset let povážlivě klesá, protože Katherine sází na chytré, ale pohříchu nudné hosty. Takže je na odpis, což jí dá předsedkyně správní rady dotyčné televize najevo stejně razantně, jako Katherine zametá s každým, kdo se jí připlete do cesty.

V čase Me Too je to tedy všechno naprosto nepřijatelné. A jak řešit situaci, kdy jste šéfová, ale říká se o vás, že nenávidíte ženy? Inu, přijmout ženu do scenáristického týmu. A protože volba padne zcela náhodně na Indku tmavé pleti, zdá se, že vše je vyřešeno.

Téma potíží s rovností pohlaví, barvy pleti a nelehké situace padesátnic v showbyznysu vypadá velmi aktuálně. Jenže scenáristka Mindy Kalingová se sice víc než inspirovala filmem Ďábel nosí Pradu, ale napsala jen velmi slabý odvar, a co hůř, ještě se ve filmu pokouší hrát.

V módních tématech se nakonec celou dobu kostrbatě motá kolem jednoho jediného bodu a tím je snaha předsedkyně správní rady Katherine vyrazit, a naopak Katherinina snaha své místo navzdory všemu obhájit.

Katherine má k tomu dva silné pomocníky. Manžela stiženého Parkinsonovou chorobou a jejich vzájemnou velikou lásku a Molly, onu indickou mladou ženu, která věří v její schopnosti a navzdory všem protivenstvím trousí jedno moudro vedle druhého, aby sarkastické, tvrdé ženě otevřela oči a polidštila ji. Že ještě minulý týden pracovala v chemické továrně, na věci nic nemění.

Mohlo to být vlastně dost vtipné, prostředí showbyznysu je atraktivní a pohled do jeho zákulisí docela zajímavý.

Jenže než Katherine pochopí, že je nezbytně nutné překopat nejen show, ale celou osobnost, aby se v čele pořadu udržela, uplyne dlouhý, předlouhý čas, v němž se divák nudí a po relativně krátké době si už nepřeje víc, než aby Katherine konečně pochopila, co my všichni víme už dávno – anebo aby ji konečně z jejího místa opravdu vyrazili.

Navíc Mindy Kalingová, která hraje Molly, působí vedle Emmy Thompsonové hůř než ochotník v začínajícím amatérském spolku.

To všechno je špatně, jenže Emma Thompsonová roli přijala a tím pozvedla film z prachu. Skvostná britská herečka neumí hrát špatně a dokáže ze všeho vykutat cosi skoro pravdivého, skrytého uvnitř. Dokonce bezmála přesvědčí diváky, že i osoba, která se po devadesát procent filmového času chová naprosto nepřijatelně, má v sobě dobrý základ, který ještě před koncem filmu nepochybně vyplyne na povrch.

Sarkastické hlášky znějí z jejích úst vlastně docela vtipně a film, který by byl bez její účasti takřka nesnesitelný, se díky ní dá nakonec vydržet.

Late Night USA 2019, 102 min. Režie: Nisha Ganatra, hrají: Emma Thompsonová, Mindy Kalingová, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott a další

Celkové hodnocení 50 %