Stanislav Dvořák, Novinky

Digitálně restaurovaná Extase Gustava Machatého bude mít premiéru v předvečer zahájení festivalu v Benátkách 27. srpna.

„Extase je ve světovém měřítku jedním z filmů, které se objevují ve všech příručkách a přehledech dějin kinematografie, ale ne vždy kvůli svým uměleckým hodnotám. Častěji je spojována se skandálem, který způsobila na festivalu v Benátkách v roce 1934, ve kterém sehráli své role i papež Pius XI nebo Benito Mussolini. Nám šlo ale především o to, aby se film zaskvěl ve své původní podobě, byť digitálně - to vyžadovalo rozsáhlé historické rešerše, pátrání po nejlepších zdrojových materiálech pro digitalizaci a hlavně hledání dobového obrazového i zvukové podání. Podařilo se to nejen díky odborným kapacitám archivářů a restaurátorů, ale také díky intenzivní mezinárodní spolupráci s řadou dalších archivů,” vysvětlil generální ředitel Národního filmového festivalu Michal Bregant.

Extase

FOTO: NFA

Romantický film Gustava Machatého představil světu osmnáctiletou Hedy Kiesler alias Hedy Lamarr, která později hrála v Hollywoodu. Ve snímku se málo mluvilo, režisérovi šlo hlavně o souhru hudby a obrazu. Jednoduchý příběh vyprávěl o mladé Evě, která uvízla v manželství se starším mužem, ale zamilovala se do mladého inženýra Adama.

Film Extase

FOTO: NFA

Snímek vznikl v české, německé a francouzské verzi a byl uveden ve více než padesáti zemích Evropy, Jižní Ameriky, Afriky a Asie. Ve své době to byl mimořádný počin. Digitální restaurování z daru paní Milady Kučerové a pana Eduarda Kučery realizuje Národní filmový archiv ve spolupráci s MFF Karlovy Vary ve společnosti L’Immagine Ritrovata v Bologni.

V roce 2020 se dostane i do českých kin.