Věra Míšková, Právo

Uzly a pomeranče

Video

Trailer k filmu Uzly a pomeranče

Film podle knihy Ivy Procházkové je o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o zauzlovaném vztahu s otcem, o péči o sestru, o statečnosti, odpovědnosti, o prvních šrámech života, jedním slovem o dospívání. Velkou roli tu hrají koně, kteří umí vnést do života dobrodružství i sny.

Uzly a pomeranče, Česko 2019, drama, 92 min., režie: Ivan Pokorný, hrají: Stanislav Majer, Tomáš Dalecký, Emilie Neumeister, Ewa Farna a další.

Spalovač mrtvol

Video

Trailer k filmu Spalovač mrtvol

Temný příběh je adaptací stejnojmenné novely spisovatele Ladislava Fuchse, která v žánru psychologické grotesky rozehrává přerod obyčejného muže v psychopatického vraha.

Spalovač mrtvol, Československo 1968, drama, 97 min., režie: Juraj Herz, hrají: Rudolf Hrušínský, Vlasta Chramostová, Ilja Prachař a další.

Late Night

Video

Trailer k filmu Late Night

Katherine Newbury několik let moderovala úspěšnou talkshow. Když je však označena za „ženu, která nenávidí ženy“, rozhodne se přijmout nezkušenou Molly, která je tak jedinou ženou mezi stávajícími scenáristy. Přijetí Molly možná přišlo pozdě: Katherine musí čelit nízké sledovanosti a rozhodnutí nahradit ji někým sympatičtějším, ideálně mladým mužem.

Late Night, USA 2019, komedie/drama, 102 min., režie: Nisha Ganatra, hrají: Emma Thompsonová, Mindy Kalingová, John Lithgow, Hugh Dancy a další.

Devadesátky

Video

Trailer k filmu Devadesátky

Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které by hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých poprvé, na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině devadesátek – neopakovatelné době, jejíž atmosféru vystihuje hudbou počínaje a módou konče.

Devadesátky, USA 2019, komediální drama, 85 min., režie: Jonah Hill, hrají: Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterstonová, Jerrod Carmichael a další.

Pavarotti

Video

Trailer k filmu Pavarotti

Pavarotti přiblížil operu nejširšímu publiku, z chudého italského chlapce se stal v podstatě mezinárodní hvězdou. Jeho životní příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí sám o sobě připomíná operu, vypráví režisér Rnn Howard (Apollo 13, Čistá duše, Rivalové).

Pavarotti, VB/USA 2019, dokument, 114 min., režie: Ron Howard.

Kořist

Video

Trailer k filmu Kořist

Plavkyně Haley Kellerová není sebevrah: do uzavřené zóny na Floridě, která se připravuje na jeden z největších hurikánů, se vypravila jen kvůli tátovi, který se snažil na poslední chvíli zabezpečit svůj dům. Haley ho najde v už částečně zaplaveném sklepě, v bezvědomí a těžce zraněného. Než ho stačí odtáhnout do relativního bezpečí, připomenou se aligátoři, kteří jejímu otci zranění způsobili.

Kořist, USA 2019, horor, 87 min., režie: Alexandre Aja, hrají: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Morfydd Clark a další.

Spolujízda

Video

Trailer k filmu Spolujízda

Nesmělý řidič Uberu Stu touží po pětihvězdičkovém hodnocení, a tak se snaží udělat vše pro maximální pohodlí svých zákazníků. Ale když mu do auta nastoupí nevrlý obrovský chlap Vic, zjistí, že úsměv a trpělivost na něj nezabírají. Z nerudného pasažéra se vyklube tajný policajt, který má zrovna po oční operaci, a tak nemůže řídit auto. Na cestu do akce, na jejímž konci by mělo být dopadení drogového dealera, si proto objedná právě Stuův Uber...

Spolujízda, USA 2019, akční komedie, 105 min., režie: Michael Dowse, hrají: Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Betty Gilpin, Iko Uwais a další.

Willy a kouzelná planeta

Video

Trailer k filmu Willy a kouzelná planeta

Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli dostává na neznámou, divokou planetu. Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a objevů…

Willy a kouzelná planeta, Francie 2019, animovaný, 90 min., režie: Eric Tosti