Britská společnost BBC a její studia Expectation se rozhodly natočit jeho další televizní verzi.

Scénář k nové adaptaci napíše Gwyneth Hughesová (Five Days, 2007, Remember Me, 2014 a The Girl, 2012).

Jde o příběh mladé aristokratky Anny, jejího manžela a milence v dobách carského Ruska a průmyslové revoluce. Žena si musí vybrat mezi spořádaným manželským životem a láskou.

Poslední velkou adaptací Anny Kareniny byl film režiséra Joea Wrighta z roku 2012. Do hlavní role obsadil Keiru Knightleyovou, muže jejího života ztvárnili Jude Law a Aaron Taylor-Johnson.

V roce 2017 připravil verzi slavného příběhu v ruské produkci režisér Karen Šachnazarov pod názvem Anna Karenina. Příběh Vronského. V hlavní roli se představila Jelizaveta Bojarská.