Aleš Honus, Právo

Dění na hlavní festivalové stage zakončil Nizozemec Oliver Heldens, který patří mezi přední světové tvůrce svého žánru. Autor hitu Gecko, jenž během jeho vystoupení nemohl chybět, rozpoutal finále, při kterém v areálu tančil snad každý, kdo měl nohy, včetně prodavačů ve stáncích, a důstojně tak uzavřel sedmý festivalový ročník, který se do historie zapíše jako jeden z nejlepších. V jeho setu nechyběly songy Riverside 2099 nebo King Kong, novinkový This Groove, ale ani citace letitých hitů od kapel Technotronic nebo ABBA.

Čtvrtý a poslední den festivalu byl charakteristický vyšším počtem žen za dýdžejskými pulty. Velmi dobrý dojem zanechala na hlavní stagi členka drum and bassového projektu Koven. Zpěvačka a dýdžejka Katie Boyle se s tím vůbec nepárala a ukázala svým mužským protějškům, jak důležitá je pro celkové vyznění pódiová prezentace. Kromě vlastních tracků do svého energického setu, protkaného výraznými vokály a chytlavými melodiemi, nečekaně zakomponovala třeba píseň The Pretender od rockových Foo Fighters nebo i pecku All For You od Wilkinsona, jenž vystupoval na stejném pódiu o den dříve, a tracky od Pendulum a Dimension.

The high contrast band

FOTO: Aleš Honus, Právo

Ti, kterým na Beats for Love chybí muzikanti s tradičními hudebními nástroji, si přišli na své během vystoupení projektu The High Contrast Band, za kterým stojí velšský producent Lincoln Barrett. Pro aktuální sezonu tento hudebník sestavil živou kapelu včetně charismatické černošské zpěvačky, která s hity jako If I Ever, The Beat Don‘t Feel The Same nebo Who’s Loving You roztančila a rozezpívala davy.

Velmi nadstandardní a vzrušující byl také set nizozemské dvojice Chocolate Puma, která se na Beats for Love vrátila s velkým úspěchem po třech letech a znovu zopakovala svůj úspěch.

DJ Koven

FOTO: Aleš Honus, Právo

Další výraznou ženskou osobností letošního ročníku Beats for Love se stala švýcarská DJ a producentka Nora En Pure, která hrála pro zcela zaplněnou plochu před House Stage. Sympatická umělkyně si získala přízeň publika a ukázala, že pořadatelé si na poslední den nechali to nejlepší nejenom pro hlavní Love Stage, ale i žánrové scény. To ostatně potvrdil i legendární britský DJ Audio, který po půlnoci neskutečným způsobem rozpálil kotel pod vysokými pecemi na nedaleké Drum and Bass Stage.

Sedmý ročník festivalu Beats for Love potvrdil, že se v Ostravě zrodil zcela nový fenomén. Po multižánrových Colours of Ostrava má Česká republika další a zcela jinak zaměřený festival, o kterém se v Evropě mluví s respektem. Pokud Beats for Love i nadále zůstanou v Dolních Vítkovicích, tak pochopitelně nebudou mít nikdy takovou návštěvnost jako belgický Tomorrowland, přesto všichni, kteří vývoj festivalu sledují, tuší, že se jeho vývoj nezastavil a v příštích letech se zde budou dít ještě velké věci.