Tereza Frýdová, Právo

Příští měsíc to budou tři roky od chvíle, kdy byla zveřejněna první série Stranger Things. Ohromila tehdy miliony diváků na celém světě. Za první řadu obdržela osmnáct nominací na televizní ceny Emmy a zařadila se mezi nejúspěšnější seriály současnosti.

Druhá série byla představena o rok a pár měsíců později. Přestože se na ni sneslo více kritiky než na předcházející řadu, sledovalo ji ještě více diváků. Bylo pro ně tedy zklamáním, když tvůrci seriálu oznámili, že na třetí řadu si počkají místo jednoho roku dva.

Podle trailerů, které byly v průběhu posledních měsíců zveřejněny, se však zdá, že čekání se vyplatilo. První trailer byl představen v březnu 2019 a stal se nejsledovanějším videem na youtubovém kanálu Netflix.

Původně měla být třetí série poslední řadou. Tvůrci seriálu, bratři Matt a Ross Dufferovi, však nakonec potvrdili, že čtvrtá řada je také v plánu. Shawn Levy, jeden z pěti režisérů, promluvil v rozhovoru pro americký týdeník Entertainment Weekly o výhledu do budoucna.

„Mohu potvrdit, že čtvrtou sérii natočíme. Je možné, že nakonec bude také pátá řada. Nicméně není pravděpodobné, že bychom natočili více než pět sérií,“ sdělil.

Celý děj mysteriózního sci-fi seriálu se odehrává v osmdesátých letech ve fiktivním městě Hawkins ve státě Indiana. Ústředními postavami jsou čtyři chlapci a dívka s nadpřirozenými schopnostmi Eleven. Společně bojují proti nestvůře z paralelního světa.

Seriál atmosférou oslavuje popkulturu osmdesátých let. Děj třetí série je časově zasazen do roku 1985, kdy měl premiéru kultovní sci-fi snímek Návrat do budoucnosti.

Fanoušci jsou netrpěliví a na internetu diskutují o možných dějových zápletkách třetí série. Spekulují například o tom, zda nebude do děje zakomponována i jaderná katastrofa v Černobylu, ke které došlo v roce 1986.