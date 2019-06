František Cinger, Právo

Julian Barnes:

Jediný příběh





Příběh lásky mladého studenta a stárnoucí ženy se všemi důsledky, které přináší životům obou protagonistů. Milostný román na pozadí „drobného obrazu“ britské společnosti 60. let, včetně jejích zakořeněných klišé a prudérnosti.

Odeon, přeložil Petr Fantys, 272 strany, 299 Kč

Marek Přibil:

Bod Evropa





Klinický psycholog se zamiluje do své pacientky, a následuje příběh s detektivní zápletkou, plný napětí a nečekaných zvratů, existenciální pointa nakonec všechno obrací naruby. Na stránkách se čtenář setkává s Carlem Gustavem Jungem i jeho učitelem Sigmundem Freudem.

Větrné mlýny, 296 stran, 333 Kč

David Zábranský:

Logoz aneb Robert Holm, marketér dánský





Robert Holm, dánský odborník na značky, se po návštěvě čínské Šanghaje rozhodne změnit svět. S pomocí sociálních sítí se mu podaří spustit nové stěhování národů. Kvalita životního prostředí se zlepšuje. V syrské polopoušti prosperuje Nový Berlín.

Větrné mlýny, 444 strany, 345 Kč, e-kniha, 199 Kč

Lukáš Zádrapa:

Sün-c‘





Kniha Sün-c’ (3. stol. př. n. l.) se řadí k nejvýznamnějším dílům klasické čínské filozofie. Myslitel, po němž je pojmenována a kterému je její autorství připisováno, je po Konfuciovi a Menciovi třetím velkým konfuciánským učitelem starověku.

Academia, 532 strany, 595 Kč

Boleslav Prus:

Faraon





Audiokniha nabízí velkolepou rozhlasovou dramatizaci slavného románu o faraonovi Pamsesovi. Účinkují Jiří Langmajer, Filip Blažek, Viktor Preiss, Vladimír Javorský, Ilja Racek, Tatiana Vilhelmová a dalších více než padesát herců. Režie: Markéta Jahodová.

Radioservis, mp3, 8:4 hodin, 369 Kč





David Walliams:

Nejhorší děti na světě 3





Zdá se, že zásoby dětských prohřešků, ničemností a zlořádů nejsou ještě zdaleka vyčerpány. V deseti příbězích se objevuje Vejtaha Vítězslav, Panovačná Patricie, Jedovatý Jošt a další supermeganejhorší děti. Všechny jsou samozřejmě po zásluze potrestány.

Argo, přeložila Veronika Volhejnová, 288 stran, 298 Kč

Florian Altenhöner:

Muž, který začal druhou světovou válku





Dne 31. srpna 1939 zinscenoval SS sturmbannführer Alfred Naujocks přepadení rozhlasového vysílače v Gliwicích. Událost již druhý den posloužila německé propagandě jako záminka pro přepadení Polska. Tajný agent se stal únoscem, vrahem, padělatelem peněz a teroristou…

Academia, přeložila Hana Jadrná Matějková, 332 strany, 395 Kč

Václav Cílek, Martin Majer, Lukáš Faltejsek a kol.:

Podzemní památky středních Čech





Svět nad a pod zemí nemůžeme chápat odděleně – těžba zlata, stříbra, železa, uranu, uhlí a vápence měla vliv na samotný vznik českých zemí a posledních tisíc let byla jednou z hlavních sil vývoje. Berte knihu jako návod, jak porozumět kraji, ve kterém žijeme.

Dokořán, 448 stran, 599 Kč

Hugo Pratt:

Indiánské léto/El Gaucho





V příběhu El Gaucho se dostaneme do napoleonských válek, přímo do víru nelítostných námořních bitev a krutých pravidel. A v komiksu Indiánské léto se přeneseme do 17. století, kde skupina osadníků poklidně přežívá poblíž indiánského kmene…

Crew, přeložil Milo Manara, 288 stran, 759 Kč