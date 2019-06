Oldřich Hejl, Právo

V Praze kapela představila dvacet skladeb, které vybírala ze všech svých alb. Koncert odehrála v plném nasazení a publikum jí v závěru za všechnu radost, kterou mu během let přinášela, upřímně poděkovalo potleskem.

Slayer od roku 1983 natočili dvanáct řadových desek, přičemž zejména Reign in Blood, South of Heaven a Seasons in the Abbys jsou klasikou žánru. Několikrát byli nominováni a dvakrát vyhráli cenu Grammy. Jsou řazeni do tzv. Velké čtyřky thrash metalu, společně s Anthrax, Megadeth a Metallikou.

Zpěvák a baskytarista Slayer Tom Araya.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Do nejslavnější sestavy skupiny patřil kytarista Jeff Hannemann. V roce 2011 přestal hrát kvůli vleklým zdravotním problémům po kousnutí pavoukem. Zemřel na cirhózu jater v roce 2013. Dalším členem klasické sestavy byl bubeník kubánského původu Dave Lombardo, ikona a vzor nejen všech metalových bubeníků.

Večer v roli speciálního hosta zahájila další legenda žánru, newyorští Anthrax. Zkušeně rozproudili krev fanoušků svými hity I Am The Law, Caught in a Mosh, Madhouse i dvěma převzatými skladbami - Got the Time od Joea Jacksona a nezbytnou Antisocial od francouzských Trust. Potvrdili svou pověst nejen výborných hudebníků, ale i bavičů, čímž perfektně navodili atmosféru v hale pro hlavní hvězdy večera.