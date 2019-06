Stanislav Dvořák, Novinky

Viah teď díky podpoře Czechingu může natočit singl a videoklip a její tvorba má otevřené dveře v evropských rádiích. Vystoupí také na rakouském showcaseovém festivalu Waves Vienna a v lednu 2020 pak pojede na největší evropský showcase Eurosonic Noorderslag do Nizozemí.

Vítězka Viah

„Kromě samotné možnosti vystoupit na Radio Wave New Stagi v rámci Metronome festivalu jsem se díky Czechingu seznámila s hudebními profesionály, ať už českými, či zahraničními, se kterými jsem mohla o hudbě a všem okolo ní diskutovat. Fascinuje mě na tom ta skupinovost, že se na chvíli můžu nechat vytrhnout z izolace, kterou s sebou někdy hudební tvorba nese, a že můžu sdílet tu čistou radost s dalšími. Ať už to jsou ostatní kapely nominované na Czeching, které byly mimochodem letos nesmírně silné, nebo to jsou třeba letošní porotci, od kterých se mi dostalo dost nosných poznámek, týkajících se především aspektu prezentace mojí hudby,“ řekla Viah.

Viah se snaží skládat a produkovat sama.

FOTO: archiv umělkyně

„Na showcaseových festivalech je strhující živák rozhodující pro budoucnost každé kapely a interpreta. Právě proto jsme se letos rozhodli udělat vše, co je v našich silách, aby se Viah zapsala do povědomí showcaseového publika,“ dodal hudební dramaturg Radia Wave Jakub Kaifosz.

V letošním ročníku Czechingu se sešla pestrá sestava nominovaných. Kromě vítězné Viah také originální pražská kytarovka Market, popový projekt Margo, energická garage-rocková kapela Branko’s Bridge a olomoučtí Nylon Jail, s jejich autentickou kombinací elektronické hudby a country. Právě Viah a Market už při oznámení nominací zaujali některé zahraniční porotce, a tak jejich hudbu budou moci slyšet posluchači německé stanice PULS či slovinské VAL 202.

O vítězi rozhodla dvacetičlenná mezinárodní porota složená především z profesionálů z rozhlasových stanic EBU (Evropské vysílací unie).