Radmila Hrdinová, Právo

Jako herečka bez stálého angažmá vystupujete v řadě pražských scén. Od loňského září jste k nim přidala i Divadlo Kalich, v němž hrajete v inscenaci Podivný případ se psem. Jak se vám tam líbí?

Byla jsem dost dlouho v angažmá ve Švandově divadle, ve kterém dosud dohrávám tři role, ale už čtvrtou sezonu si užívám volnosti a možnosti vybírat si, co a kde chci hrát. Baví mě to, jen to začíná být trochu logisticky náročné, protože jsem zapojená do sedmi produkcí, hraju dvacet až dvaadvacet představení měsíčně.

V Kalichu je neuvěřitelně přátelská atmosféra. A v této inscenaci jsem se poprvé potkala na jevišti s Petrem Čtvrtníčkem, Davidem Suchařípou a Radkem Zimou, se kterými jsme kamarádi spoustu let, ale zatím jsme spolu nikdy nehráli.

Kristýna Frejová

FOTO: Petr Horník, Právo

Podle čeho si vybíráte z nabídek?

Nejdůležitější je pro mě text a to, s kým bych ho měla dělat. A protože jsem ve skrytu duše starý pankáč, těší mě, že mě kromě klasických divadel oslovují i taková, jako je divadelní spolek Kolonie, s nímž uvádím v Meet Factory hru Temná energie a v A studiu Rubín Vztek Elfriede Jelinekové.

Hraju i v Kalichu, Ungeltu a na podzim budu zkoušet v Divadle v Rytířské. Mám ráda jak komorní scény, kde vám diváci takzvaně koukají do nosních dírek, tak i velká jeviště, ale hlavně mě baví je střídat.

Jaká je Fosterova Láska v přímém přenosu, v níž hrajete několik postav?

Je to hra složená ze šesti navzájem propojených povídek, a to mě baví. Myslím, že se budou bavit i diváci. Není to třaskavá komedie, ale hra s přesahem k vážnějším polohám a hlubším tónům. Baví mě, jak do sebe zapadá to, co říkám o jiné postavě, kterou pak v další povídce hraju opět já.

Tuhle typickou letní komedii beru spíš jako relax, ovšem podložený tvrdým zkouškovým maratonem. Od premiéry si to chci už jen užívat. Těší mě zapracovávat během repríz do postav reakce a energii od diváků. Na podzim se Láska v přímém přenosu přesune do Kalichu, takže kdo ji nestihne na letní scéně, dožene ji v divadle.

Kristýna Frejová

FOTO: Petr Horník, Právo

Jak se těšíte na novou scénu pod Žižkovskou věží?

Těším se moc a přeju jí hodně štěstí. Zahraju si tam i v titulu Úča musí pryč Divadla Verze a s Michalem Dlouhým ve hře Teď ne divadelního studia Bouře. A také si užiju letní hraní i v Plzni. Divadlo mě pořád moc baví. Blížím se k němu stále s velkou pokorou a úctou.

Takže vám nevadí, že strávíte léto na jevišti?

Jsem docela pracovitý člověk a na volné noze nemám během letních měsíců příjem, takže jsem za tuhle možnost vděčná. Nebojím se, že bych pořád jen hrála, s dcerou Ráchelkou si léto určitě užijeme. Máme už program naplánovaný na minuty.