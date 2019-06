Alex Švamberk, Právo

O napětí v Národním se mluvilo i v neděli na Letné. Hansen, který do funkce nastupuje 1. srpna, řekl, jak chce postupovat.

Jak chcete řešit konflikt, který vznikl okolo vašeho příchodu?

Bez dialogu se nic nevyřeší. Ještě jsem tu nezačal pracovat a už se rozšířily podivné fámy, co všechno a jak se s mým příchodem změní. Je to v divadle asi pochopitelné. Chápu, že lidé chtějí znát svou budoucnost. I já chci pracovat na místě, na kterém cítím důvěru a panují tam dobré vztahy s okolím. To je základní lidská potřeba.

Jak jste postupoval?

Mluvím s kolegy. Měl jsem od té doby osobní setkání s většinou sólistického souboru. Při rozhovorech z očí do očí jsem jim řekl, co je mým plánem a o co se v Praze pokusím. Nepřijel jsem změnit Operu Národního divadla podle svého. To není má ambice. Je mi šedesát, čtyřicet let působím v opeře a udělal jsem už hodně věcí. Byl jsem osloven, abych využil svých zkušeností. Chci dobře pracovat pro pražskou operu. Společně s lidmi, ne proti nim.

Už jsem řekl, že nechci soubor zredukovat, ale naopak rozšířit. Přeji si pochopit krásné Národní divadlo a udělat to nejlepší pro to, aby mělo další úspěchy. To je má mise. Musíme najít způsob, jak vést v divadle otevřený vnitřní dialog. Zabere to čas, protože důvěra se buduje dlouho.

Nemohu říci: prosím, věřte mi. Musím v Praze být a každý den poctivě pracovat, jednat a otevřeně komunikovat. A doufejme tak získat důvěru. To je jediné, co mohu dělat. Musím ale říci, že se v České republice cítím dobře přijat.

Rozšíření souboru Opery je otázka peněz. Na kulturu se nedává ani jedno procento HDP.

O to musíme usilovat společně.

Narážíte i na problémy, které vznikly před vaším příchodem. Myslím sloučení Národního divadla se Státní operou?

Teď je to i můj problém. Chci ukázat, že je možné tyto rány vyléčit. Chápu, že to bylo bolestné, kdy byly před sedmi lety dva soubory spojeny do jednoho. Potřebujeme čas. Samozřejmě nemohu říci, jestli bylo spojení dobré, nebo špatné, ale mým úkolem je udělat maximum pro co nejlepší budoucnost Opery Národního divadla i Státní opery.

Nemíníte okamžitě měnit stávající repertoár?

Na to nemáme ani peníze. A především si nemyslím, že by to bylo dobré.

Nebudete ani rušit tradici uvádění nových českých děl?

Už když jsem do Prahy přijížděl, bylo jasné, že budeme pokračovat v podpoře soudobé hudby na Nové scéně i v každoročním festivalu Opera Nova.