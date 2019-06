Novinky

Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman – často využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis zakázané knihy. Díky hledání díla se seznámí se svéráznou a nezkrotnou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.

Výstřední spisovatelka, pro niž jsou sexuální dobrodružství formou vzpoury proti nesvobodnému způsobu života, jaký lidem vnutil totalitní režim, Zuckermana přitahuje svou tajemností i děsí bezostyšnou otevřeností. Postupně se proti své vůli stane nejen divákem, ale i účastníkem dekadentního představení, v němž mnozí hrají falešně, a nikomu nelze věřit. Zuckermanova pražská návštěva, plná bizarních setkání s podivuhodným uskupením různorodých lidí, se brzy stane téměř dobrodružnou a nebezpečnou misí.

Pavel Kříž a Ksenia Rappoportová při natáčení.

FOTO: Bioscop

Zuckerman si nakonec není jistý, kdo je přítel a kdo je provokatér a donašeč. Kdo jsou lidé z dekadentních orgií v domě syna slavného malíře? Kdo je vyplašený student, který ho upozorňuje, že musí okamžitě opustit Československo? Kdo je jeho průvodce normalizačním peklem, vyhozený divadelní režisér a nyní údržbář v kotelně muzea? A kdo je jeho Olga: skandalistka a rebelka, nebo hráčka dvojité hry?

Hlavních rolí se ujali Jonas Chernick a Ksenia Rappoportová. Dále uvidíme Miroslava Táborského, Martina Stránského, Jana Hrušínského nebo Petra Vondráčka, Viktora Dvořáka a Jakuba Wehrenbergera – dva poslední jmenované v rolích známých českých spisovatelů-disidentů, inspirovaných Václavem Havlem a Ludvíkem Vaculíkem.