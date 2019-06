Stanislav Dvořák, Novinky

V hlavní roli Tichých doteků, příběhu o dívce, která se jako au-pair při pobytu v zahraničí ocitne v radikální rodinné komunitě, se představí Eliška Křenková. Ve filmu natočeném v angličtině hrají dále holandští herci Monic Hendricxs, Roeland Fernhout a desetiletý Jacob Jutte. Režisér Michal Hogenauer je absolvent FAMU, jeho absolventský film Tambylles byl uveden v Cannes.

Eliška Křenková

FOTO: HBO

V soutěži dokumentárních filmů bude soutěžit film Dálava / Over the Hills režiséra Martina Marečka. Dobrodružná roadmovie o cestě Víta a Grigorije Kalvodových do ruského Divějeva je intimním vrstevnatým portrétem otce a syna a jejich snahy překlenout propast mezi láskou a ztrátou. Křehký příběh zrcadlí s jemným humorem důležité otázky, s nimiž se generace otců čtyřicátníků dnes potýká. Mezinárodně oceňovaný dokumentarista Martin Mareček se v Karlových Varech nepředstavuje poprvé. Jeho dokument Pod sluncem tma byl uveden v soutěži v ročníku 2011.

Video

Trailer k filmu Dálava

V hlavní soutěži je Česká republika zastoupena letos koprodukčním snímkem Budiž světlo slovenského režiséra Marko Škopa. Na výrobě všech tří letošních soutěžních filmů se jako producent podílela filmová společnost Negativ.