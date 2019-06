Stanislav Dvořák, Novinky

Parsons se přestěhoval z Los Angeles do New Yorku a za měsíc začne pracovat na filmu The Boys in the Band producenta Ryana Murphyho. Po slavném seriálu se mu stýskat nebude, i když mu přinesl globální slávu a desítky milionů dolarů.

„Cítím, že jsme z toho materiálu opravdu vymačkali úplně všechno, co tam bylo,“ říká věcně Parsons.

Boys in the Band je film o skupině homosexuálů, která se potýká s tím, že je společnost odmítá (Parsons sám prohlásil, že je gay a žije s režisérem Toddem Spiewakem). Svůj coming out provedl v roce 2012 poté, co účinkoval na Broadwayi ve hře The Normal Heart, která je považována za gay klasiku.

Herec a producent Jim Parsons

FOTO: CBS

Jeho nová filmová postava podle něj „plave tak rychle, jak může, aby se udržela nad hladinou své rozervané duše a pocitů sebenenávisti“. Ale v podstatě se jí to nedaří.

Todd Spiewak a Jim Parsons

FOTO: Profimedia.cz

Parsons je v současnosti také producentem a vypravěčem seriálu Malý Sheldon, který zachycuje dětství Sheldona Coopera v Texasu. Trochu mimo hlavní proud zůstává jeho další seriál Special, který rovněž spoluprodukuje pro Netflix. Vychází z poloautobiografické knihy Ryana O’Connella, která vyšla v roce 2015. Hlavní postava je gay, který trpí mozkovou obrnou. Musí se vyrovnávat s mnoha problémy, které zdraví lidé neznají.

Loni produkoval rodinné drama A Kid Like Jake a také si v něm zahrál.