Stanislav Dvořák, Novinky

Fakt, že si Murder Mystery lidé pustí, neznamená, že se jim film líbil ani že se skutečně dívali celou dobu. Netflix funguje na principu předplatného, takže nelze říct ani to, že za konkrétní film zaplatili. Pokud by byl uveden v kinech, je to něco jiného, protože diváci si musí koupit lístek na konkrétní film.

Murder Mystery sledovali hlavně diváci v USA a Kanadě (13,38 milionu), na celý zbytek světa zbývá 17,5 milionu diváků. To je dáno i tím, že Netflix prodává předplatné především v Americe, třeba v ČR je zájem minimální.

Gemma Artertonová ve filmu Murder Mystery.

FOTO: Netflix

První zahraniční recenze na film jsou strašné. Kritici píšou o nudné a přihlouplé komedii. „Příběh je tak generický a nezáživný jako jeho název,“ domnívá se americký The Hollywood Reporter. „Komedie Murder Mystery je bezostyšně nevkusná jako falešné šperky. Cetka vhodná pro večer, který nemá ambice na nic exotičtějšího než na pizzu,“ doplňuje Variety s tím, že samotná Anistonová není tak špatná.

Rekord v internetové sledovanosti za první týden zatím drží Bird Box se Sandrou Bullockovou, který nasbíral 45 milionů diváků.