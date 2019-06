Radmila Hrdinová, Právo

Sezonu libereckého Naivního divadla uzavře 25. bienále inscenací pro děti předškolního věku Mateřinka. Jubilejní ročník od 18. do 22. června nabídne jednadvacet českých i zahraničních divadelních souborů z Belgie, Španělska, Německa a dalších zemí. Specifikou této přehlídky jsou i takzvaná babies, představení pro diváky od jednoho do tří let, letošní ročník uvede šest inscenací tohoto typu.

„Divadelní jeviště se v tu chvíli promění v jednu velkou hernu, místo, kde dětská fantazie nezná hranic, kde je možné zkoumat, poznávat, cítit a prožívat,“ říkají o babies dramaturgové Mateřinky z Naivního divadla, které k těmto představení přidá svou poslední premiéru s hravým názvem Šššš. Šššš. Hůůůů. Haf!

V Praze na světovou premiéru



Pražské Divadlo Radka Brzobohatého nastudovalo dramatizaci i z filmové verze populárního románu Kena Kesseyho Přelet nad kukaččím hnízdem. V hlavní roli se představí Miroslav Hrabě v alternaci s Lukášem Burianem, který je zároveň režisérem hry a uměleckým šéfem divadla. Role sestry Ratchedové ztvární Romana Goščíková v alternaci s Annou Kulovanou. Premiéry se konají 19. června a 14. září.

Rovněž pražské Divadlo Ungelt uvede ve světové premiéře hru britského dramatika Petera Quiltera Trhni si, otče!, kterou autor napsal přímo pro scénu, jež má již několik let na repertoáru jeho hru 4000 dnů, a další jeho hry uvádějí hojně i jiná česká divadla.

V bláznivé komedii věnované problémům s dospívajícím potomkem hrají v režii Pavla Ondrucha Vincent Navrátil, Petr Stach a Bára Štěpánová. Premiéra se koná 20. června. Dramatik se přijede podívat na premiéru, v Praze zhlédl již několik inscenací svých her.

Tři známé romány se objeví na třech činoherních scénách. Dramatizací románu Milana Kundery Jakub a jeho pán zakončí sezonu liberecké Divadlo F. X. Šaldy. V režii Petra Veselého hlavní role Jakuba a Pána vytvoří Tomáš Impseil a Zdeněk Kupka. Premiéra v Malém divadle se uskuteční 21. června.

Alenka v říši divů v dramatizaci Vladimíra Čepka bude mít 22. června premiéru na scéně Nového divadla v Plzni. S činoherním souborem ji nastuduje režisérka Natálie Deáková.

Vančurovo Rozmarné léto pro jeho jazykovou poezii i vděčné role zvolilo pražské Divadlo Viola. S herci Zdeňkem Maryškou, Vladislavem Benešem, Václavem Helšusem a Zuzanou Slavíkovou Rozmarné léto nastudoval režisér Michal Pavlík a poprvé je uvede v neděli 23. června.