František Cinger, Právo

J. D. Barker:

Pátá oběť





Každý policista má případ, který se pro něho stane posedlostí. Detektiv Porter není výjimkou. Opičího vraha měl na dosah, když ho z pátrání odvolala FBI. Oficiálně se on a jeho tým věnuje případu dívky, která byla nalezena pod zamrzlou hladinou laguny v chicagském parku.

Domino, přeložil Jan Netolička, 450 stran, 389 Kč, e-kniha 183 Kč

Miloš Čermák, Sára Saudková:

Špína za nehty





Příběh architekta Karla a uznávané fotožurnalistky Kláry, kteří mají už ledacos za sebou, ale to největší peklo je teprve před nimi. Napětí, nevěra, tvrdý byznys, nečekané zvraty v ději a věčné dilema muže a ženy, jestli je moudré vsadit vše na jednu kartu.

Kalibr, 216 stran, 279 Kč, e-kniha 159 Kč

Silvia Araziová:

Muž, který už nikdy nebude spát vedle mě





Po jedenácti letech manželství jdou od zítřka každý svou cestou… Příběh moderní ženy, která po rozchodu dává dohromady kousky sebe sama a i přes pocit bolestné ztráty postupně znovu nachází pevnou půdu pod nohama i lásku.

Metafora, 176 stran, 199 Kč,

Franck Thilliez:

Syndrom E





Poručici Henebelleové z Lille zavolá jeden z přátel a prosí o pomoc. Po zhlédnutí anonymního krátkého filmu z padesátých let oslepl. V jiné části Francie komisař Sharko z Nanterre vyšetřuje pětinásobnou sadistickou vraždu. Oba případy spojuje záhadný „syndrom E“.

XYZ, mp3, čte Jiří Žák, 13:52 hodin, 299 Kč

Margarete Schellová:

Deník z Prahy 1945–1946





Deník pražské Němky zachycuje zážitky během desetiměsíčního pobytu v čs. internačních táborech od zatčení během Pražského povstání až do března 1946. Nejdelší čas strávila v Bystřici u Benešova, v táboře založeném nacistickou správou pro lidi ze smíšených rodin.

Academia, přeložila Michaela Škultéty, 664 strany, 595 Kč

Vojtěch Zamarovský:

Za sedmi divy světa





Dnes už klasické dílo vychází s novým obrazovým doprovodem (mapy, fotografie, klasické i nejnovější rekonstrukce starověkých památek) a s doprovodnými texty současného klasického archeologa Ladislava Stanča a dalších badatelů o sedmi divech starověkého.

Argo, 368, 777 Kč

John Ruskin:

Podstata gotiky





Gotika se autorovi stává slohem, který – na rozdíl od odlidštěného (nejen) moderního prefabrikovaného umění – předpokládá, ba přímo vyžaduje originalitu, invenci a tvůrčí svobodu umělců a řemeslníků a lze ji chápat jako výraz zdravější a morálnější společnosti.

Academia, přeložil Martin Štefl, 168 stran, 225 Kč

Milan Vranka:

Hory byly jejich osudem





Zcela nové, aktualizované a doplněné vydání velmi úspěšné knihy o slavných slovenských a českých horolezcích, které spojovala láska k horám a horolezectví. Bohužel spojila je i smrt, kterou našli předčasně ve svých milovaných horách.

Jota, přeložila Gabriela Kostašová, 240 stran, 328 Kč

Fiona Staples, Brian K. Vaughan:

Sága 9





Když po vás jdou mocní z celého vesmíru, na koho se obrátíte, aby vás ochránil? Možná by šlo zkusit sedmou velmoc – když médiím dáte pořádného sólokapra, třeba vás za to dostanou někam do bezpečí. Jenže… někdy pero není silnější než meč...

BB art, přeložil Richard Podaný, 152 strany, 399 Kč