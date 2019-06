Věra Míšková, Právo

Už v dubnu začal na sportovním stadionu v Březnici u Příbrami natáčet svůj deset let připravovaný film o čtyřnásobném olympijském vítězi Emilu Zátopkovi David Ondříček, na scénáři s ním pracovala Alice Nellis. Snímek zachytí jeho dětství, dospívání, vzestup kariéry a vrcholy jak sportovní, tak životní.

Titulní roli hraje Václav Neužil, Zátopkovu ženu a úspěšnou oštěpařku Danu Martha Issová. Oba se na roli velmi dlouho a pečlivě připravovali. „Začal jsem trénovat před pěti lety s trenérem Janem Pernicou. Pak jsem měl pauzu a teď od ledna trénuji natvrdo,“ řekl Právu Neužil. Také Issová měla v přípravě pauzu, protože natáčení se odkládalo. „Teď mám za sebou tříměsíční trénink třikrát týdně po dvou hodinách. Nejde mi přitom ani tak o to, hodit daleko, nýbrž vypadat u toho jako oštěpařka, aby se nám sportovci nesmáli,“ řekla herečka.

Hlavní část natáčení bude v létě, film by měl být hotov k olympiádě 2020 v Tokiu.

Zakleté pírko Zdeňka Trošky

Dva roky po Čertovinách se Zdeněk Troška znovu vrací k pohádce. Hlavní postavou Zakletého pírka je vodník v podání herce a komika Lukáše Pavláska.

„Jde opět o klasickou pohádku, vyprávíme příběh chudé dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince,“ naznačuje děj nového filmu Troška.

Hlavní postavou je dívka Aninka, která žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí neustále sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Dívka se vydává najít svého milovaného a jejím průvodcem je vodník, kterého zachránila před zlým sedlákem.

Zdeněk Troška si jako vodníka vybral Lukáše Pavláska.

„Vodník je v podstatě druhou hlavní postavou, doprovází Aninku na cestách a pomáhá jí v překonání nečekaných překážek. Je to milý, usměvavý, veselý zelený chlapík, kterému chutnají buchty s mákem, víno a jahody. Spolu s čertem jsou mými nejmilejšími pohádkovými postavičkami,“ představuje figurku autor filmu.

Natáčí se od května ve skanzenu v Přerově nad Labem, ve Veltrusech, Manětíně nebo na Helfenburku u Bavorova a dalších místech v Čechách.

V předpremiérách uvidí diváci pohádku již v předvánočním čase, do široké distribuce vstoupí 2. ledna 2020.

Ivan Trojan je Šarlatán

Životopisné historické drama o bylinkáři, který zasvětil svůj život péči o nemocné, i když mu to přinášelo všemožné překážky, je inspirováno skutečnou osobou Jana Mikoláška. Scénář napsal Marek Epstein, režie se ujala věhlasná polská režisérka Agnieszka Hollandová.

Do titulní role obsadila Ivana Trojana, jeho mladší já hraje jeho syn Josef a v menší roli se objeví druhý syn František. Další postavy ztvární například Juraj Loj, Václav Kopta, Jan Budař, Jan Vlasák, Martin Myšička, Jaroslava Pokorná či Pavlína Štorková.

Ivan Trojan a Agnieszka Hollandová natáčejí film Šarlatán.

„Jeho schopnosti a určitou jinakost lidé obdivovali, ale mnohdy také nepřijímali. Vznikalo tak drama, odehrávající se mezi ním a okolním světem. A pak ještě jeho vnitřní drama… Uměl pomoct lidem, ale zároveň si uvědomoval, že potřebuje pomoct i sám sobě. A ten svár je určitou dramatickou linkou příběhu,“ říká o své postavě Ivan Trojan.

Film uvede do kin Cinemart 20. února 2020.

Zaječí uši má Miroslav Krobot

Scénář ke komedii Muž se zaječíma ušima napsal režisér Martin Šulík se svým stálým spolupracovníkem Markem Leščákem, který je podepsán i pod jeho předchozími filmy Cigán, Sluneční stát, Zahrada či Tlumočník.

„Chtěl bych, aby náš film vyprávěl o vážných věcech se sarkastickým humorem,“ říká Šulík k příběhu o spisovateli, který má pocit, že ho už nic nemůže překvapit. Jednou však zazvoní telefon a on se ocitne uprostřed proudu událostí, které mu převrátí svět vzhůru nohama. A Josef musí uspořádat svůj rozvrácený život…

Martina Sluková, Miroslav Krobot a Táňa Pauhofová v Muži se zaječíma ušima

„To je role, která se těžko odmítá, náročností, velikostí i tématem. Možná si vzpomenu na roli Aloise Nebela, která je rozsahem srovnatelná,“ říká Miroslav Krobot, který hraje hlavní roli. Z českých herců uvidíme ještě například Oldřicha Kaisera, ze slovenských Táňu Pauhofovou, Zuzanu Krónerovou nebo Zuzanu Mauréry. Krobotovu filmovou přítelkyni hraje Alexandra Borbély, laureátka evropské filmové ceny 2017 za roli v maďarském dramatu O těle a o duši.

Natáčelo se v okolí Bratislavy, nyní jsou filmaři v Praze.

Zelenka točí Modeláře

Scenárista a režisér Petr Zelenka natáčí film s názvem Modelář, současný příběh z prostředí firmy na pronájem dronů v hlavních rolích s Kryštofem Hádkem a Jiřím Mádlem.

„Dnes už není ani tak zajímavé vidět záběr natočený z dronu, jako spíš dron, který záběr natáčí. To, co se děje za kamerou, je zajímavější. Jasně, je to technická hračka, ale je sexy. Pracujeme s drony unikátním způsobem, a to nejen na české poměry,“ říká Zelenka.

Film sleduje vznik prosperující firmy a půjčovny dronů, mezi jejíž klienty patří prezidentský kandidát, výtvarníci pořádající happeningy, drony ve filmu monitorují i větrné elektrárny nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Podíváme se i na závody dronů – sport budoucnosti, v němž jsou Češi úspěšní –, nebo módní přehlídku, kde drony nosí kabelky.

Jiří Mádl a Kryštof Hádek točí Modeláře.

Chemik Pavel (Kryštof Hádek) je zvídavý člověk a vynikající letecký navigátor, který se nedávno vrátil z Izraele, kde pracoval několik let pro farmaceutickou společnost. Jeho protipólem je majitel firmy Pavel přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase raper, zdánlivě divoch a provokatér. Drony jsou pro tyto dva bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Situace ve firmě se však začne komplikovat, když chce jeden z hrdinů dron využít k něčemu úplně jinému.

Filmaři v těchto dnech natáčejí v Praze, poté se přesunou například do Brna a natáčet budou i v česko-německém pohraničí.

Natáčení trvá od půlky května do konce června. Ve filmu dále hrají Veronika Khek Kubařová, Richard Stanke, Zuzana Fialová, Miroslav Hanuš, Helena Dvořáková, Jiří Štrébl nebo Kristýna Frejová.

Film uvede do kin 6. února 2020 Falcon.