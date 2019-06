Jaroslav Špulák, Právo

Tradičně nejzajímavější program nabídne Colours of Ostrava. Festival, jenž se koná v Dolní oblasti Vítkovic v severomoravské metropoli, letos pozval skutečnou legendu. V sobotu 20. července tam vystoupí britská skupina The Cure. Byť svou největší slávou procházela v osmdesátých letech minulého století, řadí se mezi nejvýznamnější temné kapely historie.

Na stejném festivalu se ve středu 17. července představí britští Florence + The Machine, kteří u nás ještě nikdy nehráli, o den později pak Rag’n’Bone Man a k nim se přidají další zajímavá jména.

Rag’n’Bone Man přijede do Ostravy.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Florence + The Machine vystoupí na Colours of Ostrava první den.

FOTO: archiv umělkyně

Oproti loňsku programově posílil královéhradecký Rock for People. Hned první den na něm vystoupí britská kapela Bring Me The Horizon, jedna z největších ostrovních hvězd současnosti. V sobotu 6. července se na akci představí velšská skupina Manic Street Preachers, jež rovněž patří mezi evropské hvězdy.

Manbic Street Preachers zazáří na Rock for People.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Velká zahraniční jména doveze i Metronome Festival Prague, jenž se odehraje v české metropoli. Hned 21. června, tedy první den, na něm vystoupí bývalý člen kapely Oasis Liam Gallagher, následující den pak zahrají třeba němečtí Kraftwerk nebo skotští Primal Scream.

Liam Gallagher míří na Metronome Festival.

FOTO: archiv umělce

Legendární britská kapela Sweet bude na Šternberském kopci.

FOTO: archiv kapely

Zahraniční kapely si ale letos pozvali i pořadatelé festivalu Benátská!, kteří mimo jiné představí švédské Europe, Šternberský kopec, na němž zahrají legendární Sweet, tradičně i festivaly Mighty Sound, Masters of Rock, Beats for Love, Rock for Churchill, Oldies Festival, Ostrava v plamenech a další.

Nepolevila láska k vystoupením českých hudebních legend. Na Benátské! se hned ve čtvrtek 25. června představí zpěvák Karel Gott (na snímku), na Votvíráku vystoupí Hana Zagorová, na Valašském špalíčku Marie Rottrová, na Vysočina Festu Miro Žbirka a Václav Neckář. Lucie Bílá bude letos brázdit festivaly jako host skupiny Arakain.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Richard Krajčo se svou skupinou Kryštof bude letos na mnoha festivalech.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

V letošním roce také potvrzují své ambice pořadatelé takzvaných putovních festivalů. Tradiční Hrady CZ mají jako hlavní hvězdu skupinu Kryštof, Létofest veze Divokýho Billa a Wanastowi Vjecy a Přehrady Fest zase Chinaski. Zajímavé je, že všechny tyto tři putovní akce startují ve stejný víkend, druhý červencový.