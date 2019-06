Jaroslav Špulák, Právo

Na příjezd sedmičlenné kapely z Los Angeles čekali naši fanoušci v podstatě od roku 1994, kdy tato jako Kara’s Flowers vznikla. V roce 2001 přijala svůj aktuální název a v následujícím roce na sebe prostřednictvím kolekce Songs About Jane zásadně upozornila. Byla to právě písnička This Love, která z ní v následujících měsících udělala hvězdu. V dalších letech se zvuk Maroon 5 rozvolňoval a dostavovaly se do něho lehkost a vyzrálost.

Zatím poslední deska Red Pill Blues z roku 2017 po předcházejících spíše poprockových počinech nabídla v popovém základu i vlivy r’n’b nebo funku. U posluchačů uspěla a skupina je už druhý rok na koncertním turné k ní. Začalo loni na sklonku května a středeční vystoupení v pražské O2 areně bylo po dánském Aalborgu a německém Kolíně nad Rýnem třetí letošní evropskou zastávkou.

Maroon 5 v pražské O2 areně. Zleva zpěvák Adam Levine a kytarista James Valentine

FOTO: Jan Handrejch

Adam Levine je i muzikant.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Sestava Maroon 5 čítá sedm členů. Taková muzikantská síla na pódiu v podstatě zaručila, že zvuk vystoupení byl plný, poctivý a silný. Když si vzal zpěvák Levine do ruky kytaru, a třeba překvapil vyspělými sóly, zněly na pódiu hned tři šestistrunky. Zdvojené klávesy vše neomylně pojily a rytmická sekce patřila k těm, které se v zásadě moc nepovyšují, leč ve své práci pro celek jsou precizní.

Formace má v rejstříku písničky, které respektují tradiční stavbu a ctí melodičnost. Mnohé se koneckonců staly hity, na koncertě v Praze z této ošatky zazněly kromě This Love třeba Makes Me Wonder (z roku 2007), Moves Like Jagger (2011), Payphone a One More Night (obě z roku 2012) či Animals (2014). Z předloňského alba se hrály tři skladby, zbytek programu byl složen z dalších koncertně dobře fungujících.

Diváci v hale zůstali jako jeden muž stát a bavili se. Mnozí z nich uměli dobře texty písniček a zpívaly je s kapelou, další se prostě jen tak vlnili v rytmu, jiní prostě jen poslouchali. Nabídnuté skladby nicméně nevyvolaly žádnou velkou euforii, jak se po slibném úvodu mohlo zdát.

Koncert byl barevný.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Adam Levine diváky v hale dirigoval.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Byly vlastně jen přehrány a odměněny potleskem. A někteří z těch, jež si na začátku koncertu stoupli, si zase sedli. Strhující koncert to nebyl, spíše běžný a kvalitně odvedený. K tomu samozřejmě patří i velká zadní projekce na pódiu a menší po stranách nad ním.

V roli předskokanky se představila norská zpěvačka Sigrid. Nejpozoruhodnější na ní bylo, že koncert odehrála v obyčejných riflích a tričku s ramínky, a tak trochu působila dojmem, jako by si na něj odběhla z přilehlého nákupního centra, kde pracuje jako prodavačka. Její doménou je pop, její silnou zbraní výrazná melodičnost a taneční prvky. Její slabinou pak zaměnitelnost.

Maroon 5, Sigrid O2 arena, Praha, 5. června

Hodnocení: 65 %