Jaroslav Špulák, Právo

Letošní ročník měl podtitul British Edition. Pořadatelé totiž nabídli v programu několik zajímavých umělců a skupin z Velké Británie, to aby připomněli, že právě ostrovní země jsou kolébkou pop music i rocku.

A tak páteční večer na Karlínském náměstí uzavřel výborný koncert skupiny The Sherlocks a před ní se na pódiu objevil irský písničkář David Keenan. Ten se proslavil tím, že taxikář, jenž ho před časem vezl, nahrál ve voze jeho písničku, video umístil na YouTube a hudební svět se díky tomu začal o Keenana zajímat. V sobotu pak na festivalu mimo jiné vystoupily britské kapely The Lafontaines, Island nebo Husky Loops.

United Islands of Prague navštívily tisíce diváků.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

V pátek se přehlídka United Island of Prague konala jen na jediném pódiu. V noci se pak přesunula do klubů na Klubovou noc. V sobotu se hrálo na šesti scénách rozmístěných v blízkosti Křižíkovy ulice. V ní se také buskovalo, a tak mohli příchozí vidět několik vystoupení pouličních umělců. Klubová noc pokračovala i druhý den.

Největší ohlas měli nakonec čeští umělci. Hned úvodní koncert skupiny Zrní přilákal pod velké pódium před kostelem na Karlínském náměstí mnoho diváků, stejně jako sobotní vystoupení Kapitána Dema. K nejžhavějším okamžikům patřily páteční set kapely Povodí Ohře a sobotní vystoupení berounské formace Save The Emotion, která předtím vyhrála výběrovou soutěž festivalu nazvanou objevy.

Zajímavé byly i koncerty ukrajinského písničkáře, jenž si říká Sasha Boole, slovenských From Our Hands, belgických zasněných Portland, německých The Deadnotes a další.

Na přehlídce vystoupil i ukrajinský písničkář Sasha Boole.

FOTO: Jaroslav Špulák

Ze všech ročníků United Islands of Prague měl ten letošní nejzajímavější dramaturgii. O to příjemnější bylo páteční přitakání současného dramaturga Moimira Papalescua, který přímo na pódiu řekl, že bude ve spolupráci s festivalem pokračovat i nadále.

Návštěvníci United Islands of Prague mohli během akce ochutnat kulinářské speciality z několika zemí. Byli také pozvání na sesterský Metronome Festival Prague, který se odehraje 21. a 22. června na Výstavišti v pražských Holešovicích. Vystoupí na něm, Liam Gallagher, Kraftwerk, Morcheeba, Primal Scream, Anna Calvi, Pražský výběr a další.