rh, Právo

Akce, kterou pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené a podílí se na ní řada kulturních institucí i uměleckých osobností, je co do počtu účinkujících největší kulturní událostí v České republice. Do vystoupení ZUŠ Open se zapojí i mnoho profesionálních umělců včetně symfonických orchestrů.

„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká mezzosopranistka Kožená.

ZUŠ Open vyvrcholí v sobotu na Den dětí ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu programem, který vytvoří žáci ZUŠ ze všech regionů.