Skupina Tři sestry zahájila festival a věnovala peníze nemocnici

Ve čtvrtek v podvečer zahájila v Ledárnách v pražském Braníku takzvaným Večírkem pro nedočkavé festival nazvaný 34 let Open Air pražská skupina Tři sestry. Oslavuje na něm mimo jiné 34 let své existence. První den odehrála na úvod tři skladby, pokřtila klip k písni Bujará, věnovala peníze na charitu a akci zahájila. Festival potrvá do sobotní noci.