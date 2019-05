Lenka Hloušková, Novinky

Jde o oblíbenou uměleckou scénu Světozor, která si letos připomíná patnáct let svého nového fungování. V rámci oslav představí od 24. do 30. května to nejlepší, co se tam promítalo. Přehlídku nazvali jednoduše: Patnáct.

Před každým představením půjde navíc jedna z nových znělek. Vedle expremiéra a bývalého eurokomisaře Špidly, který si cestou k exponátům brouká Ódu na radost, tedy hymnu EU – se průvodcovské role na fiktivní výstavě Legendární rok 2004: mapující dějinné zlomy či události z popkultury, ujali olympionička Kateřina Neumannová, herec Matyáš Valenta a zpěvák Sámer Issa.

Kino Světozor – znělka Legendární rok 2004 se Sámerem Issou

Od kuřat po Paris Hilton



Na diváky vedle nich čeká školní třída teenagerů, kteří se v roce 2004 narodili, a jejich „učitelky“: herečky Halka Třešňáková a Simona Babčáková.

Kino Světozor - Herec Matyáš Valenta v roli průvodce fiktivní výstavou.

Mezi exponáty pak nechybějí syrová kuřata na galerijních podstavcích připomínající epidemii ptačí chřipky, socha znázorňující olympijský triumf desetibojaře Romana Šebrleho či obraz Stanislava Grosse jakožto nejmladšího předsedy vlády v české historii i v EU.

V oblasti popkultury tvůrci zabrousili do témat, jako byla poslední sezóna seriálu Přátele, založení Facebooku i úspěch Paris Hiltonové s vlastní módní kolekcí, kolekcí kabelek.

Kino Světozor – znělka Legendární rok 2004 s Kateřinou Neumannovou

Autory nových znělek jsou režisér Jakub Jirásek, kameraman Filip Rejč a střihač Alan Sýs.

Ozvěny z Karlových Varů



Kino Světozor patří k takzvaným artovým scénám. Jeho vedení se zaměřuje od samého počátku na diváky, kteří vyhledávají tzv. náročnější snímky. Přesto mívá své sály zaplněné.

Pravidelně v něm také počátkem července probíhají Šary Vary, tedy akce, na níž se divákům představují ty nejlepší filmy z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.