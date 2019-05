Stanislav Dvořák, Novinky

Předskokany legendárních funkerů budou domácí David Kraus a Gipsy Brothers, známá funky skupina Top Dream Company a DJ a rapper Michael Viktořík, který stál v roce 1989 u zrodu J.A.R.

Kool & the Gang začínali už v šedesátých letech 20. století, na rozdíl od mnoha jiných amerických klasiků ale dosud přežili jako skupina a pořád hrají hity jako Celebration, Jungle Boogie, Get Down On It či Fresh. Basista Robert „Kool” Bell, jeho bratr, klávesista Ronald Bell, saxofonista Dennis „D.T.” Thomas a bubeník George Brown vyšli z jazzového prostředí a postupně rozšiřovali svůj zvuk o funk, rock, disko a pop.

Top Dream Company

FOTO: Top Dream Company

Vydali dohromady 24 alb a obdrželi řadu ocenění včetně dvou Grammy. Hudba Kool & the Gang zazněla i ve slavných filmech jako Pulp Fiction nebo Horečka sobotní noci. Prodali milióny zvukových nosičů.

Pražská kapela Top Dream Company jede na velmi podobné vlně jako Kool & the Gang. Desetičlenná formace hraje funk, soul, latinu i reggae.