Věra Míšková, Právo

Bolest a sláva

Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Nyní se ale jeho svět hroutí, cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech v Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod.

Bolest a sláva, Španělsko 2019, drama, 108 min., režie: Pedro Almodóvar, hrají: Penélope Cruzová, Antonio Banderas, Raúl Arévalo, Asier Etxeandia a další

Aladin

Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.

Aladin, USA 2019, muzikál/komedie/dobrodružný, 128 min., režie: Guy Ritchie, hrají: Mena Massoudová, Will Smith, Naomi Scottová, Marwan Kenzari a další.

Syn temnoty

Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně? Na takovou situaci hledá odpověď film tvůrce Strážců galaxie.

Syn temnoty, USA 2019, sci-fi horor, režie: David Yarovesky, hrají: Elizabeth Banksová, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones a další.

Jednou nohou v base

Mladý právník Antonio sní o tom, že se stane společníkem ve firmě svého profesora Salvatoreho. Avšak postupně se stává nejen jeho asistentem, ale i osobním řidičem a kuchařem. Když konečně dostane vytouženou nabídku, má to jeden háček – musí se oženit se Salvatoreho argentinskou milenkou, aby mohla získat italské občanství. Antonio na podmínku přistoupí a ocitá se v koloběhu problémů, který nemá konce.

Jednou nohou v base, Itálie 2018, komedie, 98 min., režie: Valerio Attanasio, hrají: Sergio Castellitto, Clara Alonso, Domenico Centamore, Guglielmo Poggi a další.

Zlo s lidskou tváří

Příběh Teda Bundyho, jednoho z nejznámějších a zároveň nejmilovanějších sériových vrahů historie. Vypravěčem je Bundyho přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla potuchy. Až postupně zjistila, že muž, s nímž vede láskyplný rodinný život, je jedním z nejhledanějších a největších monster Ameriky.

Zlo s lidskou tváří, USA 2019, krimi drama, 108 min., režie: Joe Berlinger, hrají: Zac Efron, Lily Collinsová, John Malkovich, Haley Joel Osment, Angela Sarafyanová a další.