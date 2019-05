Věra Míšková, Právo

Elton John přijel do Cannes se svým legendárním textařem Berniem Taupinem ještě před slavnostní premiérou. Po ní na gala party na pláži nejen sám zazpíval, ale přizval na pódium i Egertona a slavnou píseň Rocket Man zazpívali za přihlížení nadšených kolemjdoucích společně s Johnovým klavírním doprovodem.

„Je to, jako bych se díval do zrcadla,“ složil Elton John poklonu Egertonovi. Ten slavného umělce ve snímku nejen skvěle hraje, ale všechny jeho písně do filmu sám nazpíval, aniž by měl přitom člověk pocit, že ho pouze imituje.

„Bylo neuvěřitelné dívat se na film společně s Eltonem a Berniem,“ řekl novinářům Egerton a jeho filmová matka Bryce Dallas Howardová dodala, že Elton, který seděl v kině vedle ní, dokonce několikrát dojetím zaplakal.

Taron Egerton ve filmu o Eltonu Johnovi.

FOTO: Reuters

„Neřeknu vám, co přesně mi Elton po projekci řekl, ale mohu říci, že byl s filmem velmi spokojen,“ řekl Egerton. Bylo vidět, že zopakovat přesná slova Johnovy chvály by se asi hlavně trochu styděl.

Rocketman začíná ve chvíli, kdy John Elton přichází do léčebny a zpovídá se ze všech svých závislostí a hříchů. Pak se s ním vracíme do dětství, kde malý Reginald Dwight, jak se Elton původně jmenoval, strádal nedostatkem rodičovské lásky, ale objevil lásku k hudbě a nesmírný talent, když už ve čtyřech letech hrál jen podle sluchu na klavír.

Sledujeme jeho začátky v hospodách a dojde na setkání s Taupinem (hraje ho výtečně Jamie Bell), jehož texty otevřely zavalitému brýlatému mladíkovi dveře k počátkům kariéry. Dojde i na první přiznání homosexuality a vtah s manažerem Johnem Reidem, který mu přinesl velké zklamání, když pochopil, že Reid ho jen využíval ve svůj prospěch.

„Jsou to vděčné role a hlavně je vždycky radost, když má člověk možnost podílet se na takovém projektu,“ odpověděl představitel Reida Richard Madden na otázku, jaké to bylo hrát vedle charismatických lidí, jakými jsou Elton John a Bernie Taupin, tak ohavného mizeru.

Režisér Dexter Fletcher pak ještě připomněl spolupráci Johna na filmu. Zdůraznil, že se choval jako naprostý profesionál, ale film si hlídal a oni nenatočili nic, s čím by nesouhlasil. „Nechtěli jsme točit oslavný film a nechtěl to ani Elton, takže jsme se dobře shodli,“ dodal Taron Egerton.