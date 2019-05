ČTK, Právo

Korejská choreografka loni v závěru festivalu nadchla publikum dílem Dancing Grandmothers s energicky tančícími babičkami a letos festival 3. až 5. června zahájí v Divadle Ponec představením Let Me Change Your Name.

Živelný zážitek připraví divákům podle pořadatelů izraelská choreografka Sharon Eyalová, bývalá členka i umělecká ředitelka slavného Batsheva Dance Company. Se svým souborem L-E-V Dance Company převedla do taneční podoby text Neila Hilborna OCD vyprávějící o obsedantně kompulzivní poruše a tematizující motiv míjení v lásce.

Představení doplňuje živá hudba DJe Oriho Lichtika. Živá hudba, ale zcela jiného žánru, podkresluje i představení třetího hlavního hosta, francouzského umělce Yoanna Bourgeouise.

Festival představí dále řadu zahraničních tvůrců z Francie, Švýcarska, Polska či Rakouska, ale také Ghany a poprvé z Madagaskaru či Indonésie. Festival se spojil s Pražským quadriennale, s nímž se prolíná termínově, a vznikla dramaturgická linie Czech Dance Focus for PQ+.

V programu jsou i speciální představení pro děti a některá další představení budou označena jako family friendly, tedy budou je moci navštívit rodiče s dětmi.