Jaroslav Špulák, Právo

„Jsem rád, že se nám podařilo získat práva na to, abychom s filmem udělali něco jiného, než ho jen promítli. Samozřejmě ho celý pustíme, ale hudbu k němu odehraje symfonický orchestr,“ přiblížil záměr ředitel festivalu Michal Dvořák.

Představení Amadeus Live během své premiéry před necelými třemi lety vyprodalo dvakrát Royal Albert Hall v Londýně a o měsíc později dvakrát Kongresové centrum v Praze. Na poděbradském pódiu v koncertní hale s dřevěnou podlahou, elevací a vynikajícím zvukem bude během představení osmdesát devět hudebníků, z toho dvaapadesát členů Filharmonie Hradec Králové s dirigentem a šestatřicet sboristů.

„Miloš Forman měl k městu Poděbrady vztah. Navštěvoval tam internátní školu, kde se mimo jiné seznámil s Václavem Havlem,“ dodal Dvořák.

Nejdůležitější představení se odehrají v koncertní hale s dřevěnou podlahou.

FOTO: archiv festivalu

V rámci festivalu Soundtrack Poděbrady se 30. srpna uskuteční premiéra koncertní verze snímku Šakalí léta. Snímek režiséra Jana Hřebejka ožije na hlavním pódiu festivalu v originálním zpracování propojující film s živou hudbou a dalšími scénickými prvky.

Mezi účinkujícími bude i Martin Dejdar, jenž ve filmu z roku 1993 hraje. „V Poděbradech jsem v roce 1987 natáčel jeden ze svých prvních a nejhorších filmů. Jmenuje se Přátelé Bermudského trojúhelníku a já hrál v povídce Tramvaj do Poděbrad. Ztvárnil jsem únosce, který unesl tramvaj z Prahy do Poděbrad. Podruhé jsem v Poděbradech natáčel film Eliška má ráda divočinu. Letos na Soundtracku tam budu hrát potřetí,“ uvedl s úsměvem herec.

Festival připravuje také promítání pohádky Šíleně smutná princezna režiséra Bořivoje Zemana. Živě k ní bude provedena hudba Jana Hammera. Hlavní party známé v podání Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře zazpívají Berenika Kohoutová a Jan Cina.

Poslední festivalový den bude představena koncertní verze muzikálu We Will Rock You s největšími hity britské skupiny Queen v podání českých muzikálových a rockových zpěváků. Zazní za doprovodu sedmičlenné kapely. Nastudování se zhostil zpěvák a hudebník Honza Křížek.

Hlavní program Soundtracku Poděbrady doplní filmové projekce, workshopy, koncerty a obsáhlý doprovodný program, jenž bude přístupný zdarma. Organizátoři udělí několika hostům festivalovou cenu a také cenu pro hudební autory do 35 let.