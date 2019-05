Radmila Hrdinová, Právo

Komedie A. N. Ostrovského Výnosné místo se od doby své premiéry v roce 1856 pravidelně vrací do repertoáru světových divadel, aniž ztratila aktuálnost na své výpovědi o korupci, kariérismu a úřednické mašinerii. S činoherním souborem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě ji nastudoval režisér Ivan Krejčí a premiéru má 16. května v Divadle Antonína Dvořáka. V hlavních rolích vystoupí Robert Finta, Jan Fišar, František Večeřa, Lada Bělašková a další.

Ahoj, krásko! (Linda) je titul další z her, jež se zabývají životem žen po padesátce. Napsala ji v roce 2015 britská dramatička Penelope Skinnerová a 17. května ji v české premiéře uvede pražské Divadlo na Vinohradech. Hlavní postavou je Linda, úspěšná žena v kosmetické firmě, která musí po padesátce bojovat o své postavení v profesi i v soukromém životě.

„Není to hra o cizích výjimečných lidech ve vzdálených dobách nebo neexistujících světech, je to obraz našich vlastních životů. A výraz toho, že pro divadlo nejsou lidé s jejich obavami a nejistotami neviditelní,“ říká šéfdramaturg vinohradské scény Jan Vedral. V režii Juraje Deáka se v hlavní roli představí Kateřina Brožová.

Surrealistická opera



Láska ke třem pomerančům patří k nejznámějším dílům Sergeje Prokofjeva. Surrealistická opera s pohádkovým příběhem, inspirovaná stejnojmennou hrou Carla Gozziho. Je plná hudby, vtipu, ironie a satiry, přitahuje a baví publikum na celém světě už sto let. Opera pražského Národního divadla ji uvedla pouze jednou, a to v roce 1963. Nyní se k ní vrací v inscenaci mezinárodního týmu v čele s britským dirigentem Christopherem Wardem, který v Praze debutoval inscenací Brittenovy opery Billy Budd. Režisérem inscenace je mim Radim Vizváry.

„Chtěl bych předvést svět představ, iluze a kouzel, v němž se vyobrazují základní až archetypální vztahy mezi lidmi. Zajímavostí budou například obrazy fungující na principu japonského divadla kabuki. Pomeranče budou ztvárněné jako ženská ňadra – symbol ženství, který v inscenaci hledáme, “ říká Vizváry. Premiéry na scéně historické budovy Národního divadla se konají 18. a 19. května.

Autorskou inscenaci Game o tom, jaké to je utéct před každodenní šedí a povinnostmi do virtuální reality, do světa neomezených možností, připravil v pražském Divadle Minor režisér Braňo Holiček, který se tematice sociálních sítí a virtuální reality věnuje soustavně. Premiéra inscenace pro děti od osmi let výše se uskuteční v neděli 19. května.