jaš, Právo

Fakt, že šlo o turné k propagaci nové desky, vzala zpěvačka a skladatelka velmi vážně. Z tuctu písní, které na desce jsou, jich představila rovnou jedenáct. Vzhledem k tomu, že její set čítal osmnáct skladeb, byla to veskrze spanilá propagační jízda k desce z loňského prosince plus několik hitů ze starých časů. Samozřejmě došlo i na její nejslavnější písničku Lost On You, kterou zařadila do přídavku.

LP zpívala hlavně skladby z nové desky.

FOTO: Lucie Levá

Američanka LP v pražském Foru Karlín.

FOTO: Lucie Levá

„Když přistoupím k mikrofonu a začnu zpívat, cítím přímé spojení mezi srdcem a ústy,“ říká LP o novince Heart to Mouth, která se vyznačuje otevřenými osobními zpověďmi.

LP v Praze.

FOTO: Lucie Levá

LP své diváky v Praze nadchla.

FOTO: Lucie Levá

První nápady na novou desku začala sbírat už v roce 2017 a při tvorbě a nahrávání skladeb opět spolupracovala s producentem Mikem Del Riem a skladatelem Nathanielem Campanym. V Americe se její poslední album vyšplhalo na druhé místo žebříčku, u nás a v Polsku bylo v prodejní hitparádě nejvýše šesté.

LP vydala již pět alb. To první, nazvané Heart-Shaped Scar, vyšlo v roce 2001. Na scéně je zpěvačka od roku 1998, na kontě má i několik skladeb pro jiné interprety.