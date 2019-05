Novinky

Česká televize ukázala dopis, kde stálo, že odvolanému Jiřímu Fajtovi je nabídnuto „v souladu se zákoníkem práce - a) místo kurátora sbírky, b) místo finančního ředitele.“ Nabídku dostal od nového vedení NG, v čehož čele stojí Ivan Morávek.

„Je to závažné pochybení, nebo minimálně neobratnost,“ řekl v nedělních Otázkách Václava Moravce Jan Hamáček, který přiznal, že dopis vidí poprvé. Jak ale uvedl, musí mít více podrobností: „Nevím, jestli musel nabídnout všechny volné pozice.“

Přiznal, že odpovědný je Ivan Morávek, který je pověřený řízením NG po odvolání Fajta.

Ministr vnitra Jan Hamáček v České televizi.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

To, že Fajta ministr kultury Antonín Staněk odvolal, však ale hájí. „Když jsem si přečetl kontrolní závěry, tak prostě musel konat a odvolat ho. Pokud někdo podepíše smlouvu na milion korun sám se sebou a nechal to podepsat člověka, který na to neměl právo, když dojde k porušení rozpočtové kázně, musíte konat.“

Dodal, že pokud by Staněk nekonal, mohl by naopak čelit kritice, že nezasáhl.

Nešlo také podle něj jen o zmíněnou smlouvu s Fajtem na kurátorské služby. „Byly tam problémy s právními službami.“ Ty se prý zajišťovaly externě, i když má NG vlastní právníky.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Když moderátor upozornil, že Antonín Staněk neznal ani velikost rozpočtu - dvakrát opakoval, že na kulturu jde 1,8 procenta, i když je to 0,8 procenta - Hamáček to omlouval. „Dobře se nepřipravil,“ řekl Hamáček. „Má v poslední době jisté problémy,“ dodal.

Opakovaně však odmítl odpovědět, zda ho vyzve k rezignaci: „Já se k tomu vyjadřovat nebudu. Nic nebudu vzkazovat ministrovi přes média. Chci, aby zajistil transparentní výběrové řízení (na šéfa NG), aby 31. května bylo jasné, kdo bude v komisi, jaké budou podmínky pro kandidáty.“ Naznačil, že pokud to Staněk nesplní, bude mít problémy.

Na námitku moderátora, že tak rychle nejde zařídit výběrové řízení s mezinárodní účastní, Hamáček podotkl, že na vnitru, které vede, se takováto mezinárodní výběrová řízení běžně nedělají. Doplnil ale, že co on ví, už na tom Antonín Staněk pracuje.