František Cinger, Právo

„Pro spisovatele mé generace nejde nepsat o vojenských diktaturách,“ řekl v souvislosti s tím, že nyní píše román o diktatuře v Guatemale. „Narodil jsem se do doby, kdy jich bylo v Latinské Americe hodně. Nyní máme zkorumpované demokracie, ale ty jsou lepší.“

„Ano, je pravda, že jsem řekl, že román je jako obrácený striptýz,“ odpověděl na otázku tento autor osmnácti románů, z nichž čtrnáct bylo přeloženo do češtiny. „Je to, jako když se vracíte k zážitkům a oblékáte je do románové podoby. Hodně dám na své zážitky.“

„Potřebuju cítit inkoust”



„Když jste prozaik, potřebujete disciplínu,“ dodal. „Už Flaubert říkal, že život s literaturou představuje životní styl. Píšu každý den, hodně opravuji, jinak bych nemohl ani existovat. Stále píšu perem, potřebuju cítit inkoust, teprve potom vše přepisuji na počítač. Mám pocit, že patřím k posledním autorům, po nichž zůstanou opravdu rukopisy.“

Publikum mohlo potkat i portugalského autora románu Květiny Alfonse Cruze. O obecnější platnosti příběhu lidí v současné portugalské společnosti svědčí podle něho i skutečnost, že květinová jména jsou v jeho zemi populární. Mezi čtením ukázek vyprávěl o ztrátě identity. Byl tázán na téma letošního festivalu, jímž jsou Paměť a vzpomínky.

„I když přijedeme o vzpomínky, jsme to stále my,“ řekl a dodal, že ty nejsou jediným rysem naší identity. „Ovlivňuje ji třeba imunitní systém, jakkoli se to může zdát zvláštní. Naše imunita přece rozhoduje často o tom, jak se chováme. Proto jsem i o tom napsal knihu. Navíc paměť není kamenná, stálá, ale má svou plasticitu. K jejímu připomínání potřebujeme svědky a opakování. Proto jsou důležití lidé v našem okolí.“

Na Světu knihy Preaha se podepisoval i Josef Laufer.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Cenu Jiřího Theinera, kterou uděluje Svět knihy osobnosti podílející se na šíření a propagaci české literatury, obdržel polský bohemista a překladatel Jan Stachowski. Prvním jeho knižním překladem byly Slavnosti sněženek Bohumila Hrabala, ale vůbec první byla povídka Klokan od Ivana Vyskočila.

„Hrabal psal svérázným jazykem. Napsal jsem mu, pozval mě do Prahy, sešli jsme se v restauraci U Pinkasů, hodně jsem pochopil a od té doby jsme se sešli několikrát. To už bylo U Zlatého tygra, jeho oblíbeného místa,“ řekl.

Neztratili se ani čeští autoři. Vlastimil Vondruška uvedl novou detektivní historickou prózu Křišťálový klíč - Falknovská huť. Česko-americký spisovatel Marek Slouka podepisoval vzpomínkovou prózu Daleko v srdci. Na programu bylo setkání s protagonisty absolutního vítězného díla v ceně Audiokniha roku 2018, kterým se stal historický román s hororovými prvky Terror od amerického spisovatele Dana Simmonse.